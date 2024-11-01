Как понять, что кот перемерз: ветеринары назвали симптомы

Как понять, что кот простудился
Осень, а тем более зима, понижение температуры, коты так же как и люди могут простудиться и заболеть. Какая температура воздуха является слишком низкой для кошек и может привести к переохлаждению.
Как утверждают эксперты, любая температура ниже 7 градусов по Цельсию опасна для животных. А если температура опускается ниже нуля, коты подвергаются высокому риску переохлаждения. Шерсть и вес, наличие хронических заболеваний кошек тут также могут иметь значение.
Какие признаки того, что кот простудился
"Если вашей кошке холодно, она может дрожать, сидеть сгорбленно или искать теплое место", — объясняют специалисты.
Если кошку оставить в условиях низкой температуре слишком долго, у нее может развиться гипотермия, требующая вмешательства ветеринара.
Признаки средней и тяжелой гипотермии включают:
- Психический ступор или спутанность сознания
- Расширенные зрачки
- Усложненное дыхание
- Ригидность мышц
- Низкое давление
- Медленное сердцебиение
- Кома (в тяжелых случаях)
Обычная температура тела кота колеблется приблизительно 38-39 градусов Цельсия. Если им просто холодно, их можно перенести в хорошее теплое помещение, завернуть в теплое одеяло. Если они оставались на улице при температуре ниже 7 градусов и перемерзли, их лучше отвести к ветеринару, говорят эксперты.
В то же время холод – не единственное, что может быть проблемой для кошек в зимние месяцы. "Сухой воздух также может повлиять на вашего котенка. Позаботьтесь о том, чтобы у него всегда была свежая вода".
Читайте также: