Українці вимагають від Зеленського не давати їм тисячу гривень

На сайті президента України Володимира Зеленського з’явилися три петиції, в яких українці просять скасувати рішення про виплату 1000 грн соціальної допомоги, яку передбачено новою програмою "єПідтримка".

На це звернув увагу в п’ятницю, 1 листопада, народний депутат Ярослав Железняк.

Ініціаторкою однієї з них є 79-річна пенсіонерка, яка, попри мізерну пенсію 3395 грн, вважає недоцільним витрачати кошти таким чином. Натомість вона пропонує спрямувати гроші на виготовлення зброї, яка під час війни потрібна для перемоги України.

Петиції до президента Зеленського з проханням скасувати виплату 1000 грн

Інша авторка петиції також пропонує віддати ці гроші на потреби українських захисників. Водночас вона зазначила, що скористатися виплатою зможуть лише власники смартфонів, тобто дорогих мобільних телефонів. Це, на її думку, порушує 24 статтю Конституції, а саме створює обмеження за майновим станом.

Петиції до президента Зеленського з проханням скасувати виплату 1000 грн

Ще один автор петиції запропонував перенаправити кошти з програми “єПідтримка” на фінансування реабілітаційних заходів для ветеранів війни. За його словами, виплата 1000 гривень усім українцям не буде ефективною.

Петиції до президента Зеленського з проханням скасувати виплату 1000 грн

Також читайте Тисяча гривень кожному від Зеленського: як це вплине на економіку та де візьмуть гроші

“Чи вірю я, що взагалі тут петиція спрацює? Ні. Але я думаю що і ідея роздачі просто так грошей точно рейтинг не підніме вже. Бо надто тупо це виглядає після заяв про відсутність грошей на армію і підняття податків”, — написав з цього приводу народний депутат.

Нагадаємо, раніше заступниця голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради, народна депутатка Леся Забуранна пояснила, що на ініційовану президентом Зеленським нову соціальну програму, за якою українцям будуть виплачувати 1000 гривень, передбачено кошти, надані партнерами саме для соціальних виплат. Тому витратити їх на інші цілі, зокрема на будівництво фортифікацій, неможливо.

Читайте також: