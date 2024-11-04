Страшна звістка з фронту: загинули закохані "Валькірія" та "Берсек"

На жаль, це далеко не перша закохана пара, яку вбила Росія.

Вони разом кохали і разом повернулися із поля бою "на щиті". На фронті загинули боєць і медикиня 3-ї ОШБр "Берсек" і "Валькірія". Їх обох вбила Росія.

Про героїчну життєву історію відомої медикині та її коханого дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Загибель "Валькірії" та "Берсека"

Росіяни вбивають найкращих. На фронті разом зі своїм хлопцем Данилом ("Берсек") – воїном Третьої штурмової бригади – загинула бойова медикиня Валентина Нагорна із позивним "Валькірія". Про це повідомили керівниця медслужби бригади Вікторія Ковач, а також начальниця відділу зв'язку ГО "Альвіс" Лілія Матвеєва:

"Разом воювали, разом кохали, разом "на щиті"... Хай ваші душі будуть завжди разом. Навіки в строю! Валькірія та Берсек".

Відомо, що сержантка Валентина Нагорна, у мирному часі – біотехнологиня і майстриня манікюру, а під час війни – медикиня 3-ї ОШБр, як ніхто, знала ціну життя і смерті.

"Тобі підкорялися штанга і життя людей на стабі. За кілька днів до переведення з медроти ми говорили про смертність бойових медиків. І ти жартома сказала мені, що колись, може, і ти станеш однією з них. Ти вміла любити і відчувати життя – з театром у вільний вечір у столиці і навчанням у медакадемії. Людина, яка надала медичну допомогу величезній кількості поранених. Ми ніколи не рахували кількість, бо і ти, і я вважали це дурними понтами, які ніяк не впливають на суть".

2023 року "Валькірія" дала інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай. У ньому медикиня розповіла про те, як евакуйовувала поранених:

"Коли ти накручуєш себе, ти погано працюєш, від твоїх дій залежить його життя. Якщо не будеш плакати, шансів вижити у нього будуть більше. Я бачила все, але з часом людина звикає до будь-чого. Коли ти бачиш, що немає пів голови, внутрішності назовні – це не страшно, а стрьомно. Страшно – це залишитися "овочем", якщо мені в голову потраплять. Коли їдеш у машині, тебе переслідує запах – це суміш крові, фекалій, пилу. Коли їдеш в машині 50 хвилин, відчуваєш і просто сидиш і травишся".

Окрім того, Валентина розвіяла міф про те, що жінка – слабка стать і її місце лише на кухні:

"Сексизм був і є, жінка не всім буде зручна. Хтось буде нею захоплюватися, хтось буде говорити – "це не жіноча справа". Всім не вгодиш. Треба просто робити свою роботу, наскільки ти можеш. Часто чула. Мені писали і особисто казали: "що ти тут забула?", "це для чоловіків". А чоловіки всі вікінги? У всіх є інстинкт самозбереження, психічний поріг, навіть у сильнішого чоловіка може бути нервовий зрив, коли він побачить вбитого товариша".

Бойова медикиня Валентина Нагорна із позивним "Валькірія"

А ще у цьому інтерв’ю "Валькірія" зізналася, як у тилу ставляться до військових:

"Кілька місяців тому була відпустка, на другий день хотілося назад. Я помітила, що людям все одно, що у країні війна. Я не проти, що люди відпочивають, адже економіка має підійматися, люди мають працювати, щоб прогодувати себе. Але, коли ти приїжджаєш до Києва у формі, на тебе дивляться, як на лайно. Тільки, коли прилітає ракета кудись, всі згадують, що війна. Більшість волонтерів, які нам допомагають, – жінки".

Насамкінець медикиня зазначила, що "війна буде тривати довго" і дала пораду українцям:

"Хочу сказати, щоб всі вчилися та самовдосконалювалися, адже війна буде довго, і в тій чи іншій ситуації ти маєш реагувати швидко. Донатьте, допомагайте, просто моральна підтримка військових важлива".

Побратим медикині Олександр Ткаченко подякував Валентині за сотні врятованих життів. Він також повідомив про смерть бійця Третьої штурмової бригади "Берсека" – коханого Валентини:

"Вічна Тобі Пам'ять, Друже Берсек. Так я і не встиг тобі передати те, що обіцяв. Спочивай з Богом. Назавжди в строю".

Ще одна сім’я патріотів, яку вбила РФ

Нагадаємо, нещодавно через Росію ще одна сім’я патріотів опинилася на небі. На фронті загинула військова 67-ї окремої механізованої бригади та активістка "Правого сектору" Наталія Кузнєцова з позивним "Іранка". А рік тому поліг у бою під Бахмутом її чоловік Віктор Панаско. Про це повідомила у своїх соцмережах організація "Правий сектор".

Згодом сумну звістку повідомили і командир добровольчого розвідувального батальйону "Сонечко" ГУР МОУ Руслан Каганець та військова, активістка Ірина Драгущак.

Як розповіла у коментарі "УП. Життя" Катерина Кулініч, власниця юридичної компанії, в якій працювала Наталія, жінка загинула 26 серпня через вогнепальне поранення. Кузнєцовій був 31 рік. Вона родом із Кіровоградщини, однак довго проживала у Чернігові. Жінка була учасницею Євромайдану та очолювала чернігівський осередок "Правого сектору". Про свій шлях Наталія розповідала минулого року в інтерв’ю виданню "ЧЕline".

До повномасштабної війни Наталія працювала юристкою. У травні 2022 року вона повідомила, що долучилася до лав 3-го окремого стрілецького батальйону 67-ї ОМБр. У березні 2023 року Наталію нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Чоловіком Наталії був офіцер всеукраїнської організації "Тризуб" імені Степана Бандери, командир Чернігівського обласного загону, сотник "Правого сектору", військовослужбовець Віктор Панаско із позивним "Іранець". Після участі в АТО чоловік потрапив за ґрати через те, що захищав дружину від нетверезого нападника, який помер від ножового поранення. Через перевищення самооборони Панаско отримав 15 років ув’язнення. Однак 24 лютого 2022 року військовий за амністією президента звільнився з ув’язнення та вирушив на фронт.

6 травня 2023 року Віктор Панаско загинув у бою під Бахмутом. Заупокійну службу за військовим 10 травня відправили у Михайлівському Золотоверхому соборі. Пізніше відбулося прощання на Майдані Незалежності. Прощання з героїнею Наталією Кузнєцовою також відбулося на Майдані Незалежності 29 серпня.

Загибель "госпітальєрки"

На жаль, звістка про її загибель – не єдина, яка сколихнула Мережу наприкінці літа. Росія продовжує вбивати кращих синів і доньок нашої країни. 14 серпня стало відомо, що внаслідок атаки російського дрона на авто "Госпітальєрів" у Харківській області загинула 35-річна медикиня Олександра Мулькевич. Про це повідомила на сторінці в Instagram засновниця "Госпітальєрів" Яна Зінкевич. Вона назвала смерть посестри Олександри дуже важкою втратою для батальйону та всієї держави.

Вона також розповіла, що екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати останній день своєї ротації та 15 серпня вже бути вдома зі своїми сім’ями. Однак Олександрі цього не судилось, її не дочекались мати та чоловік.

Своєю чергою начальник поліції Харківщини Сергій Болвінов уточнив, що обстріл відбувся у селищі Білий Колодязь. За його словами, вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку.

Олександра Мулькевич була командиркою екіпажу бойових медиків. У батальйоні "Госпітальєри" з невимовним сумом зустріли звістку про смерть бойової подруги. Про неї відгукуються як про неймовірну людину, "універсального бійця", який ніколи не відмовляв у допомозі, завжди мотивувала інших та піклувалась про свій екіпаж.

У батальйоні зворушили некрологом вбитої Росією медикині, в якому розповіли, як вона мотивувала та підтримувала колег.

У день, коли Мережу сколихнула звістка про смерть Олександри, тисячі людей написали на своїх сторінках слова співчуття. Серед них були і друзі загиблої медикині.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія обов’язково буде покарана й отримає відповідь за кожного українця.

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