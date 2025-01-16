Фицо анонсировал встречу с Зеленским в ближайшие дни

Фицо заявил, что продолжает согласовывать дату его встречи с президентом Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может встретиться с президентом Владимиром Зеленским в ближайшие дни.

Об этом сообщает iRozhlas.

"Мы ищем другую дату, которая должна быть в ближайшие дни", – ответил Фицо на вопрос журналиста на этот счет. Он заверил, что когда время и место встречи с Зеленским станут известны, он обязательно сообщит.

Заметим, что ранее словацкий премьер предложил провести встречу по возобновлению транзита газа через Украину в Словакии.

В свою очередь Зеленский пригласил Фицо приехать в Киев в пятницу. Однако Фицо не принял приглашение.

Спор между Киевом и Братиславой обострился после того, как 1 января Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию. В ответ Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь резко отреагировал на такое заявление. Он допустил, что "похоже, Путин поручил Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины".

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