Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство рассмотрит вопрос о прекращении поставок резервной электроэнергии в Украину, если Киев остановит транзит российского газа в Европу.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном вечером в пятницу, 27 декабря, в соцсети Facebook.

“После 1 января 2025 года, когда должен быть прекращен транзит российского газа через Украину, правительство Словакии оценит ситуацию и возможности принятия ответных мер против Украины. В случае необходимости прекратит поставки электроэнергии, крайне необходимой Украине, или договорится о другом направлении действий”, - сказал он.

Также читайте Фицо раскритиковал позицию Украины по транзиту газа

По словам Фицо, прекращение транзита российского газа через Украину является не просто политическим жестом, а "дорогим жестом", за который якобы заплатит весь Европейский Союз (ЕС), включая Словакию.

"Европейский Союз заплатит около 120 миллиардов евро больше за повышение цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Наша конкурентоспособность снова упадет. Словакия потеряет примерно полмиллиарда евро на транзитном сборе, Украина потеряет почти миллиард евро, а Россия, вероятно, потеряет всего 2,5 миллиарда евро. Снова наказали россиян, не правда ли?" – объявил свои подсчеты словацкий премьер.

Фицо сетует, что после прекращения украинского транзита Словакия окажется в конце цепочки снабжения, а не в начале, как раньше, получая газ альтернативными путями с запада, юга или севера.

"Но кому дело до Словакии, господин Зеленский? Однако, когда вам что-то нужно, чтобы не замерзнуть зимой, вы кричите, стыдно", — обратился словацкий премьер к украинскому президенту.

Роберт Фицо заявил, что уменьшение зависимости ЕС от газа из России выгодно, прежде всего, США.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что позиция Украины относительно возможности продолжить транзит российского газа в Европу осталась неизменной. Он будет прекращен в 7 часов утра 1 января 2025 года.

22 декабря премьер Словакии Роберт Фицо посетил Москву, где имел "длительный разговор" с хозяином Кремля Владимиром Путиным после заявления президента Украины Владимира Зеленского о невозможности продолжения транзита российского газа через Украину.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что транзита газа в Европу через Украину не будет, поскольку заключить контракт за несколько дней до нового года не удастся.

Читайте также: