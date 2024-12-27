Генпрокуратура Словакии проверит визит Фицо к Путину

Проверка будет проведена по запросу общественного объединения "Мир Украине".

Генпрокуратура Словакии проведет проверку действий премьер-министра Роберта Фицо в связи с его визитом в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщило в пятницу, 27 декабря, словацкое издание Aktuality.

Проверка будет проведена по запросу общественного объединения "Мир Украине", которое в понедельник, 23 декабря, проводило акцию протеста против визита Фицо в Путин перед зданием правительства в Братиславе.

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"Предметная инициатива общественного объединения передана в Генеральную прокуратуру Словацкой Республики. Она будет рассмотрена в соответствии с законом”, — сообщила спикер ведомства Яна Текелева.

Общественные активисты утверждают, что словацкий премьер уже долгое время легитимизирует президента России Владимира Путина, на арест которого объявлен международный ордер.

В то же время, Словакию, которая является членом Евросоюза, в Кремле считают враждебной страной. По словам представителей общественного объединения, Фицо встретился в Москве с врагом.

Напомним, первая с 2016 года личная встреча словацкого премьер-министра Роберта Фицо с российским президентом Владимиром Путиным вызвала резкую негативную реакцию оппозиционных политических сил и общественности.

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