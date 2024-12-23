Визит Фицо в Путин: в Словакии премьер-министра назвали предателем

Общественная инициатива "За мир в Украине" в понедельник, 23 декабря, организует акцию протеста.

Первая с 2016 года личная встреча словацкого премьер-министра Роберта Фицо с российским президентом Владимиром Путиным вызвала резко негативную реакцию оппозиционных политических сил и общественности.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Член президиума оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", бывший глава словацкой дипломатии Иван Корчок назвал поездку Роберта Фицо предательством и поворотным моментом в словацкой внешней политике.

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"После фиаско в Брюсселе на саммите ЕС, когда его никто в Евросоюзе не поддержал с просьбой сохранить транзит газа через Украину, премьер пошел стоять рядом с президентом России. Это предательство союзников и Словакии, это поворотный момент в нашей внешней политике, на который. премьер-министр не имеет полномочий”, – подытожил Корчок.

По словам президента партии "Свободы и Солидарности" Бронислава Грелинга, Роберт Фицо является "обычным коллаборационистом". Он заявил, что таким визитом словацкий премьер загоняет страну в международную изоляцию.

"Мы посылаем сообщения Владимиру Путину и всем раболепным пророссийским политикам, что Роберт Фицо не говорит от имени всей нации", — сказал он.

Ранее лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка назвал поездку позором для Словакии и предательством национальных интересов.

"Если бы премьер-министр действительно был заинтересован в транзите газа, он должен был вести переговоры с украинской стороной, а не делать Словакию инструментом российской пропаганды", – заявил он.

Общественная инициатива "За мир в Украине" объявила, что в понедельник, 23 декабря, организует акцию протеста против визита Фицо. Она состоится в полдень на площади Свободы напротив здания правительства.

"Злоупотребление вопросом транзита газа против Украины и Европы для сотрудничества с Россией недопустимо", — говорится в соцсети инициативы.

Напомним, после переговоров с Путиным премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что его встреча с хозяином Кремля была ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского о прекращении "любого транзита газа" через Украину и санкций против российской ядерной программы.

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