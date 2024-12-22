Фицо впервые прибыл в Россию с тех пор, как вернулся к власти в 2023 году.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проводит в Москве переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ России.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что визит Фицо в РФ был запланирован несколько дней назад. По его словам, "можно предположить", что Путин и Фицо обсудят тему российского газа, но нужно дождаться окончания переговоров.

Роберт Фицо стал третьим европейским лидером, посетившим Москву с начала полномасштабного вторжения России в Украину. С Путиным в РФ ранее встречались канцлер Австрии Карл Негаммер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил президента Владимира Зеленского в попытке подкупа, а именно якобы финансовое предложение по активам РФ за членство в НАТО Украины. По его словам, во время встречи с Зеленским на саммите ЕС они обсуждали денежные потери Словакии из-за прекращения транзита российского газа.

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