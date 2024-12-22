Фіцо прилетів до Путіна на переговори — деталі

Фіцо вперше прибув до Росії відтоді, як повернувся до влади 2023 року.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо проводить у Москві переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ Росії.

Речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що візит Фіцо до РФ був запланований кілька днів тому. За його словами, "можна припустити", що Путін і Фіцо обговорять тему російського газу, але потрібно дочекатися закінчення перемовин.

Роберт Фіцо став третім європейським лідером, який відвідав Москву від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З Путіним в РФ раніше зустрічалися канцлер Австрії Карл Негаммер та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив президента Володимира Зеленського у спробі підкупу, а саме нібито фінансову пропозицію з активів РФ за членство в НАТО України. За його словами, під час зустрічі з Зеленським на саміті ЄС вони обговорювали грошові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу.

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