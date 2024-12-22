Чи можна митися за підвищеної температури: це неодмінно треба знати кожному

Як правильно митися, якщо у вас висока температура: поради лікарів.

Напевно, багатьом цікава відповідь на це запитання. Бо в інтернеті можна зустріти купу думок стосовно миття під час підвищеної температури. Отже, розповідаємо, чи можна митися, якщо підвищена температура тіла.

Якщо висока температура, чи можна приймати ванну

Медики рекомендують відмовитися від приймання ванни, якщо ви хворієте і у вас температура вища за 38 градусів. Оскільки гаряча вода може її ще більше підвищити. У разі сильної слабкості та ознобу краще відкласти усі водні процедури, поки не поліпшиться загальний стан здоров’я.

Чи можна приймати душ, якщо є температура? Якщо митися теплою водою, то це допоможе зняти ломоту в тілі, бо розслаблюватимуться м’язи. До того ж, прохолодна вода допоможе знизити температуру на кілька градусів. Раніше лікарі прописували ванни з льодом, щоб збивати високу температуру.

Теплий душ вкрай корисний під час застуди, адже відбувається рясне потовиділення. Однак після душу рекомендовано одразу висушувати волосся, вдягати теплий одяг і пити гарячий чай.

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