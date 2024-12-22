На Прикарпатті сталася масштабна ДТП — людей доправляють до лікарні

Масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса сталася на Прикарпатті. Унаслідок ДТП постраждали 13 людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Аварія сталася поблизу села Лоєва. Поранених доправлено до Надвірнянської центральної районної лікарні, де медики надають їм всю необхідну допомогу.

"Здійснюються заходи щодо транспортування постраждалої дитини в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню. Ще одна з пасажирок отримала травму хребта. Її транспортують в ОКЛ", — заявила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

В іншого постраждалого зафіксовано перелом тазу, внутрішньочеревну кровотечу. Його оперують.

Інших учасників аварії дообстежуть медики.

Нагадаємо, в ДТП на Тернопільщині загинуло немовля. Там 32-річний чоловік з Кременецького району не впорався з керуванням автівкою і в’їхав у бетонні плити.

Читайте також: