Загрози від Росії є більшими, ніж уявляють в ЄС — Мелоні

Італійська прем'єрка закликала Європейський Союз зробити більше для захисту своїх кордонів

Росія становить загрозу для безпеки Європейського Союзу не лише через можливу військову агресію. Москва має можливість використовувати нелегальну імміграцію та інші проблеми для підриву ЄС.

Про це заявила в неділю, 22 грудня, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, повідомляє Reuters.

Ця заява пролунала у Фінляндія, де відбувалася зустріч лідерів Італії, Швеції та Греції, на якій обговорювали безпеку в скандинавському регіоні та Середземномор’ї, а також виклики міграції в південній Європі.

“Ми повинні розуміти, що загроза набагато ширша, ніж ми собі уявляємо”, — сказала Мелоні на пресконференції у відповідь на запитання про Росію.

Італійська прем’єрка наголосила, що загроза безпеці ЄС з боку Росії не припиниться із закінченням війни в Україні, і ЄС повинен бути до цього готовий.

“Йдеться про нашу демократію, про вплив на громадську думку, про те, що відбувається в Африці, про сировину, про інструменталізацію міграції. Ми повинні знати, що це дуже широке бачення безпеки", - додала Мелоні.

Вона закликала Європейський Союз зробити більше для захисту своїх кордонів і не дозволити Росії чи будь-якій "злочинній організації" маніпулювати потоком нелегальних мігрантів.

Мелоні заявила, що ЄС помилявся, коли роками підходив до питання імміграції, обмежуючись лише дискусіями про розподіл завдань.

“Помилкою було підходити до проблеми нелегальної імміграції лише як до дискусії на основі солідарності. Результатом є те, що ми не змогли захистити наші кордони... Ми хочемо захистити наші зовнішні кордони і не дозволимо Росії чи злочинним організаціям підірвати нашу безпеку», – сказала вона.

Хоча НАТО залишається "наріжним каменем" безпеки ЄС, блоку необхідно вирішувати ширші виклики, вважає Мелоні.

"Безпека також означає критичну інфраструктуру, це означає штучний інтелект, кібербезпеку, сировину, ланцюги поставок. Це означає нову та більш ефективну зовнішню політику та політику співпраці, це означає міграцію", — наголосила італійська прем’єрка.

Нагадаємо, у країнах Європи публікують брошури із порадами, як побудувати бункер, запастися їжею та вижити без електрики, якщо станеться найгірше і на континенті вибухне повномасштабна війна.

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