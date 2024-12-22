Угрозы от России больше, чем представляют в ЕС — Мелони

Итальянский премьер призвала Европейский Союз сделать больше для защиты своих границ

Россия представляет угрозу безопасности Европейского Союза не только из-за возможной военной агрессии. Москва может использовать нелегальную иммиграцию и другие проблемы для подрыва ЕС.

Об этом заявила в воскресенье, 22 декабря, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает Reuters.

Это заявление прозвучало в Финляндии, где проходила встреча лидеров Италии, Швеции и Греции, на которой обсуждали безопасность в скандинавском регионе и Средиземноморье, а также вызовы миграции в южной Европе.

"Мы должны понимать, что угроза гораздо шире, чем мы себе представляем", — сказала Мэлони на пресс-конференции в ответ на вопрос о России.

Итальянский премьер подчеркнула, что угроза безопасности ЕС со стороны России не прекратится с окончанием войны в Украине, и ЕС должен быть к этому готов.

“Речь идет о нашей демократии, о влиянии на общественное мнение, о том, что происходит в Африке, о сырье, об инструментализации миграции. Мы должны знать, что это очень широкое видение безопасности", – добавила Мэлони.

Она призвала Европейский Союз сделать больше для защиты своих границ и не разрешить России или какой-либо "преступной организации" манипулировать потоком нелегальных мигрантов.

Мелони заявила, что ЕС ошибался, когда годами подходил к вопросу иммиграции, ограничиваясь только дискуссиями о распределении задач.

"Ошибкой было подходить к проблеме нелегальной иммиграции только как к дискуссии на основе солидарности. Результатом является то, что мы не смогли защитить наши границы... Мы хотим защитить наши внешние границы и не позволим России или преступным организациям подорвать нашу безопасность", – сказала она.

Хотя НАТО остается "краеугольным камнем" безопасности ЕС, блоку необходимо решать более широкие вызовы, считает Мэлони.

"Безопасность также означает критическую инфраструктуру, это искусственный интеллект, кибербезопасность, сырье, цепи поставок. Это означает новую и более эффективную внешнюю политику и политику сотрудничества, это означает миграцию", — подчеркнула итальянская премьер.

Напомним, в странах Европы публикуют брошюры с советами, как построить бункер, запастись едой и выжить без электричества, если произойдет хуже всего и на континенте разразится полномасштабная война.

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