РФ через 10-15 лет может атаковать Европу: глава разведки Чехии назвал условие

Подталкивание Украины к значительным уступкам для прекращения войны лишь подбодрит Кремль. И Россия может следующие 10-15 лет потратить на подготовку атаки на Европу.

Об этом глава Службы безопасности и информации Чехии, генерал-майор Михал Куделка сказал изданию Bloomberg.

"Возможно, следующие 10-15 лет Россия потратит на восстановление после огромных человеческих и экономических потерь и подготовку к следующей цели, которой является Центральная и Восточная Европа", — подчеркнул Куделка.

"Если Украина проиграет или будет вынуждена согласиться на плохое мирное соглашение, то Россия воспримет это как победу", – добавил он.

Такую оценку поддерживают другие европейские спецслужбы. Так, в октябре глава немецкой разведки Бруно Каль предупредил, что президент Владимир Путин России будет готов к военному взаимодействию с НАТО до конца десятилетия.

Куделка также заявил, что полномасштабное вторжение в Украину должно напомнить западным странам, что Россия является "имперской сверхдержавой с имперскими желаниями" и "абсолютно презирает" свои военные потери и гибель гражданских.

По словам генерал-майора, Чехия остается мишенью для российской гибридной войны, включая традиционный шпионаж, кибератаки, кампании по дезинформации и подрывную деятельность.

В то же время Куделка отверг обеспокоенность Европы относительно того, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа может ослабить сотрудничество с ЕС в области безопасности и разведки:

"Я работал с нашими американскими партнерами при президенте Трампе раньше, и это было действительно замечательно. Так же и сейчас при президенте Байдене. И я на 100% убежден, что это будет так же замечательно во время второго срока Трампа".

Глава чешской разведки призвал западные страны избегать новых угроз безопасности и экономической зависимости, когда они возобновят деловые и дипломатические отношения с РФ в будущем. Он добавил, что Россия является "агрессором, понимающим только силу", и результат войны будет определять вероятность будущего глобального конфликта с непосредственным участием НАТО.

"Если столкнется с сильной страной или сильным альянсом, Россия сделает расчет, что с этим не стоит связываться. Если, наоборот, Россия придет к выводу, что война в Украине принесла свои плоды, что европейские страны слабы, а НАТО не хватает единства, тогда она может попробовать что-нибудь новое", – предостерег Куделка.

Напомним, руководитель спецштаба по вопросам Украины при Минобороны Германии, генерал Кристиан Фрейдинг заявил о признаках того, что российская армия стремится к 2029 году достичь таких способностей, которые позволили бы осуществить новую агрессию, в частности против страны НАТО.

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