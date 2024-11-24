Пойдет ли Путин на мирные переговоры: что известно

Использование ракетного оружия и многочисленные обстрелы украинской территории нуждаются в значительном финансовом и временном ресурсе россиян.

Из-за того, что у оккупантов заканчивают запасы советского оружия, некоторые западные политики уже заявляют о дате прекращения огня и начале переговоров. Однако пока неизвестно, согласится ли Путин на это.

О том, сядет ли за стол переговоров кремлевский диктатор – читайте в материале от ТСН.ua

Переговоры могут начаться в начале 2025 года

Запасы советского оружия у кафиров закончатся к концу 2025 года, поэтому Владимир Путин может начать переговоры в начале следующего года. Как пишет издание The Guardian, если переговоры не устроят кремлевского диктатора, он продолжит войну с усилением атак на мирных жителей Украины. В частности, вести переговоры может Дональд Трамп по стилю Путина, если Россия разорвет свои военные связи с Китаем.

По словам политолога Виктора Бобиренко, с Трампом кремлевский руководитель будет говорить только после инаугурации, которая состоится после 20 января.

"Да, нас хотят помирить. Впрочем, хочет ли этого российский диктатор Путин. Только тогда, когда Путин поймет, что война это не выход, а это может произойти в конце зимы, тогда действительно он может пойти на переговоры. Сейчас они ему не нужны.. Трамп еще не вступил в должность президента, а инаугурация состоится только 20 января", – заявил политолог.

Виктор Бобиренко отметил, что российский диктатор по всей вероятности вступит в переговоры именно после 20 января. В частности, в администрации Трампа еще будут назначать новых людей на соответствующие должности две-три недели.

«Поэтому фактически мы получим какие-то серьезные результаты переговоров и инициатив Трампа где-то ближе к третьей годовщине вторжения России. То есть, посреди февраля или ближе к весне", — заметил Бобиренко.

Депутат Госдумы РФ от путинской партии Единая Россия Константин Малофеев считает, что Россия может согласиться на прекращение огня на линии фронта следующей весной, если украинцев вытеснят из Курской области РФ.

"Все будет базироваться на фактах. Все, что у нас есть, – наше; все, что есть у Украины, – это украинское”, – сказал он.

Кремль не готов к переговорам

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что нет никаких шансов посадить Кремль за стол переговоров.

"Если бы напротив сидели марсиане, я бы с ними скорее договорился, чем с россиянами", – рассказывает он.

По мнению бывшего министра, для того чтобы говорить о переговорах с Россией, нужно чтобы она потеряла Крым. Также Владимир Огрызко отметил, что во время переговоров россияне постоянно пытаются затянуть этот процесс, уйти от ответа, соврать, пустить разговор в другую сторону.

"Это традиционная схема, но она не работает, когда им нажимаешь на мозоль. И вот когда этот мозоль найден, и по нему начинаешь сначала нежно, потом сильнее и сильнее давить, они говорят, "ой, нет, давайте подумаем, может мы найдем какое-то решение". До тех пор, пока ты их уговариваешь – абсолютно никаких результатов", – рассказывает Огрызко.

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По его мнению, этой мозолей на предстоящих переговорах должна стать победа Украины на поле боя. Ибо никаких других аргументов россияне не примут.

Президент Зеленский считает, что начинать переговоры с Путиным сегодня – просто затягивать время. Он считает, что нужна консолидированная позиция сильных стран всего мира для того, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Также президент подчеркнул, что Россия не хочет мира, но лишь то, чтобы кто-нибудь попросил закончить войну.

Зеленский отметил, что в Кремле говорят о готовности вести переговоры с новой администрацией США, но в то же время открывают путь к Третьей мировой войне, вовлекая в боевые действия против Украины более 11 тысяч северокорейских военных.

Напомним, в июне 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Стамбуле в марте 2022 года были неудачными из-за того, что Путин может говорить только на языке ультиматумов.

Соглашается с мнением Зеленского президент Франции Эмманюэль Макрон. Он отметил, что глава Кремля не хочет мира с Украиной и не готов договариваться о нем. В то же время Макрон возобновит переговоры с Владимиром Путиным лишь "когда контекст и условия будут соответствующими".

После массированной атаки России на украинскую энергосеть 17 ноября президент Франции считает очевидным, что намерения Путина состоят в усилении боевых действий.

"Как бы ни были заявления Путина, он не хочет мира и не готов вести переговоры. В этом контексте мы должны придерживаться наших обязательств перед украинцами, то есть позволить им вести эту войну сопротивление, поставлять оружие, оборудование", — добавил Макрон.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер также отметил, что "не намерен говорить" с главой Кремля.

Представитель Госдепа США Мэтью Милле г. заявил об отсутствии признаков того, что глава Кремля готов к переговорам по окончании войны в Украине. В частности, в Госдепе подтвердили, что не будут толкать Украину во главе с ее президентом к переговорам с Путиным.

"Я уверен, что Путин пойдет на переговоры только в том случае, если он получит все, что хочет, а Украина не получит ничего, на что имеет право по закону. Но это не те переговоры, в которых был заинтересован президент Зеленский, и которые отвечают устава ООН", — добавил он.

Что говорят в России

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ вроде бы никогда не отказывалась от переговоров. Однако он отметил, что будет говорить не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров.

"Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но – не на основе каких-либо эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле (весной 2022 года – ред.)", – сказал Путин.

Кроме того, Путин обвинил Украину в том, что она не заинтересована в прекращении боевых действий, потому что "не хочет проводить президентские выборы".

Позже в Москве заявили, что не пойдут на заморозку войны на нынешней линии фронта. Россия настроена добиться полной капитуляции от Украины и не соглашаются идти на какие-либо уступки.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что Кремль пытается диктовать условия любых потенциальных "мирных" переговоров с Украиной в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Кроме того, эксперты напомнили, что глава МИД РФ уже заявил, что Москва не согласится на заморозку войны на нынешней линии фронта.

Посол России в ООН Геннадий Гатилов считает, что любые переговоры должны основываться на том, что он назвал "реалиями на месте".

По его словам, Москва открыта для переговоров о прекращении войны в Украине, если их будет инициировать избранный президент США Дональд Трамп. В то же время, по мнению Кремля, любые дискуссии должны основываться на "реальности", достигнутой Россией во время войны.

Мирные гарантии для Украины – приоритет в переговорах

Как считает председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам обороны и разведки Роман Костенко, переговоры должны основываться на гарантиях

Роман Костенко также добавил, что Киев формально никогда не откажется от претензий на оккупированные Россией территории в пределах границ 1991 года.

Издание The New York Time в своей публикации напомнило, что у Украины был горький опыт прекращения огня в 2014 и 2015 годах во время противостояния на Донбассе с поддерживаемыми Россией силами. Тогда прекращение огня не помешало продолжению боевых действий, которые шли восемь лет до полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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Официальные лица в Киеве добивались членства в НАТО как гарантии новых нападений со стороны России. Западные официальные лица дали понять, что хотят вступления Украины в НАТО, но не по ускоренному графику.

Официальные лица в Киеве также заявили, что мощный арсенал обычных вооружений, который должен предоставить Запад, позволит Украине быстро нанести ответный удар, служа сдерживающим фактором для возобновления боевых действий.

Что говорят Западные СМИ

В среду, 20 ноября, ряд западных СМИ написали о вероятной готовности Путина заморозить войну, подготовке переговоров Трампа и Путина, а также об окончании войны уже в 2025 году.

Это может свидетельствовать, что Кремль посылает определенные сигналы Западу, преимущественно США, приглашая Трампа к переговорам с определенными условиями.

В изданиях The Economist и Bloomberg говорится о соображениях будущих переговоров Трампа и Путина по Украине и возможности замораживания войны уже в следующем году. Издание Reuters, со ссылкой на пять источников в высшем российском руководстве, сообщило о возможной готовности Путина договариваться о прекращении огня.

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"Кремль может согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта. Возможны переговоры по точному разделению четырех восточных украинских областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской (которые Путин незаконно записал в конституцию РФ – ред.). Россия также может быть открыта для (обсуждения – ред.) .) выхода из относительно небольших частей территории, которые она контролирует в Харьковской и Николаевской областях, на севере и юге Украины", – говорится в статье Reuters.

Российские источники агентства также упомянули об отказе Украины от вступления в НАТО, согласии на ограничение численности ВСУ и расширении использования русского языка.

В частности, Reuters, ссылаясь на эти пять источников в российском руководстве, отмечает, что решение Джо Байдена снять ограничения на удары западным дальнобойным оружием "может усложнить и задержать любую скорую договоренность о прекращении огня и заставит Россию продолжить воевать".

После победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября ТСН.ua уже неоднократно писал, что вряд ли кому-то известно, какой именно стратегии по Украине и России будет придерживаться избранный 47 президент США.

Следует отметить, что существует большая вероятность встречи Трампа с Путиным.

Напомним, ранее политолог объяснил, хотят ли в Кремле закончить войну в Украине. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "Россия готова вернуться к так называемым Стамбульским соглашениям" и якобы начать мирные переговоры с Украиной.

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