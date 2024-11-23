РФ активно финансирует террористов: в Канаде предупредили о мировой угрозе

Планы РФ по ослаблению Запада провалились. Ее агрессия против Украины лишь усугубила единство и сотрудничество Европы и Америки.

Министр обороны Канады Билл Блэр на Международном форуме безопасности в Галифаксе заявил, что РФ активно финансирует террористические организации с целью распространить в мире свое влияние.

Об этом пишет "Укринформ".

"Как мы знаем, Россия закрепляет международное доминирование в мире путем кибервторжений, глобальных дезинформационных кампаний, финансирования вооруженных групп и террористических организаций", – отметил канадский министр.

Он добавил, что действия России угрожают не только Северной Америке, но и "бросают вызов НАТО всем нашим союзникам и нашим интересам в мире".

"Угрозы России для коллективной безопасности выходят далеко за пределы ее агрессии против Украины. Россия остается в состоянии направлять свои воздушные, морские и ракетные силы против Европы и Арктики, а также угрожать Северной Америке", – отметил Блэр.

Впрочем, в этой ситуации есть и один положительный момент. По словам Блэра, агрессивные действия России существенно укрепили единство союзников по НАТО.

"Мы крепко объединены в нашей решимости. Мы учимся сотрудничеству и совместно реагируем на потребность делать больше и работать вместе. Убежден, что намерение Путина в 2022 году заключалось в ослаблении нас, но он провалил это. Он лишь углубил нашу решимость защищать Украину и работать вместе", — подчеркнул министр обороны Канады.

Напомним, Билл Блэр сообщил, что Украина уже получила от Канады новейшую систему ПВО NASAMS, обещанную в прошлом году. Он добавил, что новая система ПВО "изменит ситуацию, поскольку позволит украинцам защищать свои населенные пункты".

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