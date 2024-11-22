Украина получила систему ПВО NASAMS от Канады

Новую систему противовоздушной обороны Украине обещали в прошлом году

Новейшая система ПВО от Канады уже в Украине.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает Укринформ.

"Не могу раскрыть больше деталей по этому поводу из-за операционной безопасности, но мы наконец-то имели возможность доставить ее", — ответил Блэр на вопрос о сроках передачи обещанной NASAMS Украине.

Он добавил, что новая система ПВО "изменит ситуацию, поскольку позволит украинцам защищать свои населенные пункты".

Как сообщал ТСН.ua ранее, об отправке первой системы ПВО NASAMS, заказанной Канадой, сообщали у Зеленского в начале ноября.

Канада объявила о намерении передать Украине систему ПВО NASAMS, ценой более 300 миллионов долларов США, 10 января 2023 года. Оригинальные договоренности предусматривали, что Канада возместит США полную стоимость новой системы NASAMS, а Штаты заключат прямой контракт на поставку этого вооружения из Украины.

Это должно было позволить Канаде обойти требование о необходимости получения разрешения США на реэкспорт NASAMS в Украину. Впрочем, воплощение этого проекта натолкнулось на ряд бюрократических препятствий, замедливших его воплощение.

Кроме того, на изготовление каждой системы NASAMS необходимо около двух лет.

Напомним, что Норвегия также усилит оборону Украины новыми системами NASAMS и истребителями F-16. Эта помощь будет частью нового пакета пособия на сумму 500 миллионов евро.

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