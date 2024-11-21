Канада разрешила компании Маска тестировать мозговые чипы

Компания Neuralink, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, получила одобрение до начала клинического испытания в Канаде устройства, предназначенного для того, чтобы парализованные люди могли использовать цифровые устройства только посредством мнения.

Об этом сообщает Reuters.

Стартап по производству мозговых чипов заявил, что канадское исследование направлено на оценку безопасности и начальной функциональности имплантата, позволяющего людям с тетраплегией (паралич всех четырех конечностей) управлять внешними устройствами мысленно.

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Канадская больница University Health Network объявила в отдельном заявлении, что ее учреждение в Торонто было избрано для выполнения этой сложной нейрохирургической процедуры.

Регуляторный орган здравоохранения Канады пока не ответил на запросы о комментариях по этому поводу.

В США компания Neuralink уже имплантировала устройство двум пациентам. Компания утверждает, что устройство хорошо сработало у второго пациента, который использовал его, чтобы играть в видеоигры и научиться создавать 3D-объекты.

Основанная в 2016 году Илоном Маском и группой инженеров компания Neuralink также создает интерфейс мозгового чипа, который после имплантации в череп может помочь пациентам с ограниченными возможностями снова двигаться и общаться, а также восстановить зрение.

В сентябре 2024 г. этот американский стартап получил сертификат производителя «революционного устройства» от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для своего экспериментального имплантата, предназначенного для восстановления зрения.

Напомним, для охраны частной виллы "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида), которая является основным местом жительства избранного президента США Дональда Трампа, Секретная служба использует роботизированных собак-хранителей.

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