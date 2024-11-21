Удар по Днепру: спецслужбы Британии изучают, действительно ли РФ применила МБР

По словам журналистов, это может быть первый случай, когда МБР было выпущено во время войны.

В Великобритании спецслужбы срочно изучают, действительно ли Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) по Днепру во время атаки на Украину.

Об этом передает The Guardian.

По словам журналистов, это может быть первый случай, когда МБР было выпущено во время войны. Ракеты имеют радиус действия около 6000 км, чтобы позволить России и США наносить прямые удары друг другу. Если бы она была запущена из Астраханской области России, то прошла бы около 800 км, чтобы достичь своей цели.

"Я не хочу опережать наши спецслужбы, которые срочно изучают эти сообщения, но если это правда, то, очевидно, это будет еще одним примером серьезного, безрассудного и эскалационного поведения со стороны России, и это только укрепит нашу решимость", – отметил анонимно, не для протокола, представитель премьера Кира Стармера.

Выступая в Палате общин, Стармер в четверг пообещал, что Соединенное Королевство будет "поддерживать Украину столько, сколько это потребуется".

Напомним, утром 21 ноября армия агрессорки РФ нанесла удар по Днепру.

Оккупанты в частности применили межконтинентальную баллистическую ракету. Вероятно, речь идет о РС-26 "Рубеж".

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