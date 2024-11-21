РФ атаковала Украину имитатором ядерного боевого заряда – эксперт

Если враг действительно запустил по Днепру МБР, то "это просто репетиция ядерного удара по Украине".

Судя по сообщению Воздушных сил ВСУ, Россия атаковала Украину 21 ноября имитатором ядерного боевого заряда.

Такое мнение главный редактор издания Defense Express Олег Катков высказал в интервью Radio NV.

Катков сказал, что очень хотел бы задать больше вопросов представителю командования Воздушных сил по поводу сообщения о ракетном ударе по Украине.

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"Потому что на самом деле речь идет о том, что Украина была атакована имитатором ядерного боевого заряда. Скорее всего, это предположение", – заявил эксперт.

Он объяснил, что в сообщении ВС упоминается, что по Днепру из Астраханской области России была запущена межконтинентальная баллистическая ракета.

"То есть я читаю это так, что из Астраханской области РФ, где находится полигон Капустин Яр, где вчера, по неподтвержденной информации, была развернута система РС-26 "Рубеж", принадлежащая к ракете межконтинентальной средней дальности, и именно она осуществила пуск по Украине", – рассказал Катков.

Он акцентировал, что любая МБР предназначена для нанесения ядерного удара.

"Поэтому это очень серьезное сообщение, которое, возможно, я неправильно прочитал (я надеюсь, что я его неправильно читаю), и на самом деле там был пуск куда-то в сторону Куры на Камчатке, где они испытывают баллистические ракеты. Иначе это просто репетиция ядерного удара по Украине", – заявил эксперт.

Напомним, в МИД Украины заявили, что ожидаются выводы экспертов о точном типе новой ракеты, которую Россия применила 21 ноября, и которая обладала всеми летно-техническими характеристиками МБР.

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