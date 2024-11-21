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Россияне оккупировали Дальнее в Донецкой области — DeepState

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Россияне оккупировали Дальнее в Донецкой области — DeepState

Враг оккупировал Дальнее

Врагу удалось продвинуться.

Россияне оккупировали Дальнее в Донецкой области. Динамика боев за село, к сожалению, последние дни была не в нашу пользу.

Об этом сообщили в DeepState.

"Уроды уже подняли тряпки в деревне, фиксируется пребывание врага во всех уголках деревень. Кроме того, противник усиливает давление на посадки, что к северу и югу от Дальнего, продолжая двигаться в сторону Успеновки", — отметили в DeepState.

Напомним, аналитики обновили карту боевых действий на востоке Украины. Россияне пытаются двигаться вперед. В частности, враг продвинулся в Дарьино, Курахово, у Нижнего Клина, Кремянного, Раздольного, Новодонецкого, Дальнего.

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