Враг продвинулся в Часовом Яру – DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись в районе Часового Яра, а также в Берестках, Дальнем и возле Вознесенки.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

"Враг продвинулся в Часовом Яру, Берестках, Дальнем и возле Вознесенки", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожском направлении россияне не успевают сдаваться в плен ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Донецком направлении "задвухсотили" администратора одного из крупнейших Z-каналов России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.