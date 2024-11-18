Враг продвинулся в Часовом Яру – DeepState

Ожесточенные бои продолжаются по всей линии фронта.
Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись в районе Часового Яра, а также в Берестках, Дальнем и возле Вознесенки.
Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.
"Враг продвинулся в Часовом Яру, Берестках, Дальнем и возле Вознесенки", — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожском направлении россияне не успевают сдаваться в плен ВСУ.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Донецком направлении "задвухсотили" администратора одного из крупнейших Z-каналов России.
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