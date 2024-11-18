Премьер Британии прокомментировал разговор Шольца с Путиным

Стармер высказался во время поездки на саммит G20.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не намерен разговаривать с российским диктатором Путиным.

Об этом информирует Sky News.

Журналисты спросили у Стармера о решении немецкого канцлера Олафа Шольца провести разговор с Путиным.

"Это дело канцлера Шольца, с кем он разговаривает. Я не планирую разговаривать с Путиным", – ответил он.

Британский премьер отметил, что скоро уже будет тысяча дней, как Россия ведет войну против Украины.

Кроме того, он напомнил, что Северная Корея также направила свои войска на помощь россиянам, что показывает отчаяние Кремля, но имеет "серьезные последствия для европейской безопасности".

Поэтому Стармер призвал мировых лидеров "удвоить усилия по укреплению нашей поддержки Украины", которую он назвал "высшим приоритетом моей повестки дня" на саммите G20.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон возобновит переговоры с Владимиром Путиным только "когда контекст и условия будут соответствующими".

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что он поддерживает канцлера Олафа Шольца в вопросе звонка российскому диктатору Путину.

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