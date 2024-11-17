"Следующие недели будут решающими": премьер Польши отреагировал на масштабный удар по Украине

Глава польского правительства подчеркнул, что телефонная дипломатия с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным не работает.

После массированной российской воздушной атаки по гражданской инфраструктуре Украины 17 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что следующие недели станут решающими не только для войны, которую ведет Россия против нашего государства, но и для будущего мира.

Об этом говорится в его сообщении в соцсети Х (бывший Twitter).

В контексте массированного ракетно-дронового удара он отметил, что телефонная дипломатия с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным не работает, поэтому Украине необходима поддержка со стороны стран Запада.

“Путина телефонными звонками никто не остановит. Вчерашняя атака, одна из самых больших в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить настоящую поддержку Украины со стороны всего Запада”, — написал Дональд Туск, имея в виду недавний разговор с Путиным немецкого канцлера Олафа Шольца.

Как сообщалось ранее, 15 ноября глава немецкого правительства в телефонном разговоре с хозяином Кремля "осудил захватническую войну России против Украины и призвал президента Путина прекратить ее и вывести войска".

"Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего", — отметил Дональд Туск.

Напомним, ранее в немецком издании Zeit объяснили, почему телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным, в котором говорилось о войне в Украине, был выгоден лидерам обеих стран.

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