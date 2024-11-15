Зеленский назвал разговор Шольца с Путиным "ящиком Пандоры": в чем опасность

Президент государства-агрессора давно пытается ослабить изоляцию России и нуждается в таких звонках.

Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным может открыть "ящик Пандоры" многословных переговоров, которые ничем не завершатся.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в пятницу, 15 ноября.

"Звонок Олафа [Шольца], по моему мнению, — это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки", — сказал он.

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По словам украинского президента, это то, чего Путин давно хочет.

"Ему [Путину] крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые ничем не будут завершаться. Так, как он делал десятилетиями. Это давало возможность России ничего не менять в своей политике, ничего не делать по существу и как раз это и привело к этой войне”,”, — отметил Зеленский.

Украинский лидер заверил, что в Киеве хорошо понимают эти вызовы и знают, как поступить.

"Хотим предупредить: "Минска-3" не будет — нам нужен реальный мир", — подытожил он.

Это ящик Пандоры - реакция Зеленского на скандальный звонок Шольца Путину

Напомним, ранее в Кремле сообщили подробности телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца и российского президента Владимира Путина, в котором говорилось о войне в Украине.

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