Массированный обстрел Одессы: куда "прилетели" дроны и что известно о погибшей женщине

В Одессе во время массированного обстрела погибла женщина, есть потерпевшие. В историческом центре вспыхнули пожары. Обломками дронов также побило теплотрассу спального района, пришлось останавливать котельную. По подсчетам военных, враг направил в Одессу с десяток "Шахедов", которые запускал так, чтобы в случае сбития — они наносили максимальный ущерб людям.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

"Сначала ракеты, а следом — ударные беспилотники. Воздушная тревога раздалась в девять вечера и уже через сорок минут одесситы содрогнулись от серии взрывов. Обломки сбитых дронов падали по всему центру, от взрывов разрушения сразу в шести местах", — говорится в сюжете ТСН.

Квартиру Юлии разбили в результате обстрела. Ее и сына спасли толстые шторы, остановившие обломки.

Квартира, которую уничтожили россияне

"Мы легли раньше, потому что рано надо было вставать. И ребенок заснул. Вот хорошо что у меня кровать стоит очень далеко от окон и ребенок именно в эту ночь лег спать вместе со мной, а не лег в своей комнате, потому что на нее прилетел бы тот стеклопакет. Вся кровать ребенка усыпана стеклом", — говорит местная жительница Юлия Степанова.

У другого дома взорвалась боевая часть "Шахеда". Люди сначала вздрогнули от взрыва, а когда начали выбегать на улицу, крыша уже горела. Под ногами хрустели стекла и обломки кровли.

"Мама моя умерла недавно, 21 октября и мы еще в шоке от этого не отошли и тут вдруг другой шок. Я просто не знаю что делать, все окна попадали, одно разбито, другие вообще не закрываются. Так же и дверь", — говорит. жительница Одессы.

Погибла 35-летняя женщина. Еще 10 человек получили ранения, в том числе 9-летний мальчик, он в тяжелом состоянии. Пятерых пострадавших уже выписали домой, у них были легкие травмы, порезы от стекла. Еще трое оставляют в больницах. У одной из женщин в легких застрял обломок – ее будут оперировать.

В двух многоквартирных домах в результате попадания боевой части "Шахедов" загорелась крыша. Огонь быстро расползся по деревянным перекрытиям, поэтому спасатели бросили все силы на тушение. Людей эвакуировали, с шокированными и пострадавшими работали медики и психологи.

Россияне обстреляли Одессу

"Люди реагировали по-разному, некоторые были в состоянии сильной паники. Также недалеко от мест прилета одного из прилетов на базе школы был развернут пункт несокрушимости и спасатели туда добраться маломобильным и пожилым людям", — говорит спикер ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Люди спешно покидали жилье, потому что дроны налетали на город несколькими волнами и представляли угрозу повторных взрывов. С собой брали домашних любимцев, те тоже были напуганы.

"Шахеды" намеренно пускали так низко, говорят военные, чтобы при сбитии они наносили максимальный ущерб. В результате атаки повреждены пять пятиэтажек, избиты почти полсотни автомобилей и разрушена теплотрасса, почти 50 тысяч одесситов провели ночь без отопления. Кроме этого под ударом оказались памятники архитектуры, поэтому власти Одессы готовят обращение в ЮНЕСКО.

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