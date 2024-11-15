ВСУ дали жару на Курщине: план Путина проваливается

ВСУ уже несколько месяцев контролируют часть Курской области. Рашисты же не оставляют попыток вернуть утраченные территории. Владимир Путин поставил задачу возобновить контроль над Курщиной до 1 октября, однако что-то пошло не так. Появился новый так называемый последний срок – январская инаугурация Дональда Трампа.

Что происходит на Курском направлении? Как Россия использует там бойцов КНДР, что говорят пленные бойцов и какой день для врага стал "черным"? Обо всем этом смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Курщина для Путина – приоритет

Курщина остается одним из приоритетных для Путина направлений. Для диктатора, пытающегося сохранить образ крепкой России, недопустимо просто смириться с возможной утратой какой-либо части территории РФ. Наличие мощных военных подразделений, таких как воздушно-десантное и морская пехота, свидетельствует о том, что Москва готова направить значительные ресурсы на удержание и контроль этой территории. Для российского руководства уступки или потери на Курщине могут стать прецедентом за всю историю РФ. Любая потенциальная уступка здесь, по его мнению, может быть воспринята как проявление слабости, поэтому регион остается одним из приоритетов российской военной машины.

Какая численность российских войск на Курщине?

10 ноября издание New York Times, ссылаясь на источники среди чиновников США и Украины, сообщило, что Минобороны РФ сформировало в Курской области ударную группировку численностью 50 тысяч человек. Позже это подтвердил и Владимир Зеленский. Кроме российских военных, в состав группировки вошли военнослужащие из КНДР.

"Черный день" для врага на Курщине

Для российских войск 11 ноября стало "черным днем", когда враг пошел в атаку в Курской области. Об этом пресс-офицер 47-й ОМБр Анастасия Блыщык сообщила в эфире телемарафона "Единые новости":

"11 ноября был "черный" день для российских оккупантов, которые пытались штурмовать в пять-шесть накатов. Они пытались "залетать" на технике с десантом, однако 10 единиц бронетехники уничтожены воинами 47-й ОМБ — три БТРа подорвались на минах, а другую технику уничтожили с помощью FPV-дронов и ПТРК "Стугна".

Она добавила, что другую российскую бронетехнику уничтожили сопредельные украинские бригады. Часть оккупантов была уничтожена. Выжившие разбежались и спрятались в посадках.

Блыщык также проинформировала, что недавно бойцы 47-й бригады взяли в плен российского военного из 155-й бригады. Тот рассказал, что был свидетелем пыток, расстрела и посмертного отсечения голов украинским пленным. Оккупант рассказал и о тех, кто отдавал приказ об этом военном преступлении, и об исполнителях.

13 ноября 36-я отдельная бригада морской пехоты имени Михаила Билинского обнародовала видео того, как украинские защитники остановили провальный штурм врага.

Пленные оккупанты на Курщине

Пленный бурят из 810-й бригады, попавший в плен на этом направлении, рассказал, что подписал контракт 15 октября в Москве.

Контрнаступление россиян на Курщине обернулось для них катастрофой. Об этом заявил аналитик издания BILD Юлиан Репке. После трех дней российской контрнаступательной операции в Курской области войска РФ несут огромные потери и смогли отбить лишь два небольших села — Погребки и Дарьино. За три дня россияне потеряли 28 единиц бронетехники и более 200 солдат убитыми или ранеными.

Россияне хотят отбить хотя бы Сужу

Военное командование РФ бросило северокорейские войска в активные бои в Курской области и планирует с их помощью до конца 2024 года отбить в Сил обороны город Суджа. Об этом сообщили украинские защитники и блогеры. Однако с их постов трудно понять эффективность и боеспособность войск КНДР.

Так, лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" со ссылкой на боевых побратимов лаконично написал: в отношении бойцов КНДР пока больше разговоров о них, чем реального боевого применения.

А военный "Бахмутский Демон" 13 ноября сообщил, что с 7 ноября россияне в штурмах на Курщине потеряли более 80 единиц техники, а также более 700 военных убитыми и ранеными.

Северные корейцы уже воюют в Курской области

Большая часть из переброшенных в Россию войск из КНДР уже привлечена к боевым действиям в Курской области. Об этом 12 ноября сообщил представитель Госдепартамента США Ведант Патель:

"Более 10 тысяч солдат КНДР отправили на восток России, и большинство из них переместились в далекую западную Курскую область, где они начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками".

Эту информацию подтвердила и разведка Южной Кореи. Отмечается, что северокорейские солдаты, отправленные в Россию, переместились в Курскскую область за последние две недели, и их развертывание на полях сражений завершено. В настоящее время проводится работа по сбору и анализу разведывательных данных. Южная Корея пообещала принять необходимые меры, которые будут проводиться поэтапно в соответствии с прогрессом в военном сотрудничестве между КНДР и Россией.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что благодаря Курской операции 50 тысяч личного состава армии РФ не могут быть направлены на другие направления фронта.

Суджа выходит на улицы

Между тем беженцы из города Суджа вышли на митинг в Курске и потребовали эвакуировать оставшихся там жителей. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что на протест вышли около 120 человек. После чего к ним вышел представитель администрации Курской области по внутренней политике Анатолий Дроган. В частности, он предложил беженцам разойтись и пойти в общественную приемную, чтобы составить коллективное обращение, однако они отказались. После этого Дроган обвинил беженцев в организации "публичной незаконной акции".

Местные возмутились, что на границе во время наступления ВСУ стояли срочники с автоматами, поэтому нужно наказывать не их, а "генералов". Кроме того, они требуют от местной администрации наконец-то признать, что идет война. Россияне, вынужденные через Путина выезжать с территорий Курщины, где ведутся бои, записывают ролики к власти, которая фактически их бросила.

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