ЗСУ дали жару на Курщині: план Путіна провалюється

ЗСУ вже кілька місяців контролюють частину Курської області. Рашисти ж не полишають спроб повернути втрачені території. Володимир Путін поставив завдання відновити контроль над Курщиною до 1 жовтня, однак щось пішло не так. З’явився новий так званий крайній термін – це січнева інавгурація Дональда Трампа.

Що відбувається на Курському напрямку? Як Росія використовує там бійців КНДР, що говорять полонені та який день для ворога став "чорним"? Про все це дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Курщина для Путіна – пріоритет

Курщина залишається одним із пріоритетних для Путіна напрямків. Для диктатора, який намагається зберегти образ міцної Росії, недопустимо просто змиритися з можливою втратою будь-якої частини території РФ. Наявність потужних військових підрозділів, таких як повітряно-десантні та морська піхота, свідчить про те, що Москва готова спрямувати значні ресурси на утримання та контроль цієї території. Для російського керівництва поступки або втрати на Курщині можуть стати прецедентом за всю історію РФ. Будь-яка потенційна поступка тут, на його думку, може бути сприйнята як вияв слабкості, тому регіон залишається одним із пріоритетів для російської військової машини.

Яка чисельність російських військ на Курщині?

10 листопада видання New York Times, посилаючись на джерела серед чиновників США та України, повідомило, що Міноборони РФ сформувало у Курській області ударне угруповання чисельністю 50 тисяч осіб. Згодом це підтвердив і Володимир Зеленський. Крім російських військових, до складу угруповання увійшли військовослужбовці з КНДР.

"Чорний день" для ворога на Курщині

Для російських військ 11 листопада стало "чорним" днем, коли ворог пішов у атаку в Курській області. Про це пресофіцерка 47-ї ОМБр Анастасія Блищик повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини":

"11 листопада був "чорний" день для російських окупантів, які намагалися штурмувати в п’ять-шість накатів. Вони намагалися "залітати" на техніці з десантом, проте 10 одиниць бронетехніки знищено воїнами 47-ї ОМБ – три БТРи підірвалися на мінах, а іншу техніку знищили за допомогою FPV-дронів та ПТРК "Стугна".

Вона додала, що іншу російську бронетехніку знищили суміжні українські бригади. Частину окупантів було знищено. Ті, хто вижив, розбіглися і заховалися в посадках.

Блищик також поінформувала, що нещодавно бійці 47-ї бригади взяли в полон російського військового з 155-ї бригади. Той розповів, що був свідком катування, розстрілу і посмертного відтинання голів українським полоненим. Окупант розповів і про тих, хто віддавав наказ про цей воєнний злочин, і про виконавців.

13 листопада 36-та окрема бригада морської піхоти імені Михайла Білинського оприлюднила відео з того, як українські захисники зупинили провальний штурм ворога.

Полонені окупанти на Курщині

Полонений бурят з 810-ї бригади, який потрапив у полон на цьому напрямку, розповів, що підписав контракт 15 жовтня у Москві.

Контрнаступ росіян на Курщині обернувся для них катастрофою. Про це заявив аналітик видання BILD Юліан Рьопке. Після трьох днів російської контрнаступальної операції в Курській області війська РФ зазнають величезних втрат і змогли відбити лише два невеликі села — Погребки та Дар'їно. За три дні росіяни втратили 28 одиниць бронетехніки та понад 200 солдатів убитими або пораненими.

Росіяни хочуть відбити хоча б Суджу

Військове командування РФ кинуло північно-корейські війська в активні бої в Курській області і планує за їх допомогою до кінця 2024 року відбити у Сил оборони місто Суджа. Про це повідомили українські захисники і блогери. Проте з їхніх постів важко зрозуміти ефективність і боєздатність військ КНДР.

Так, лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" з посиланням на бойових побратимів лаконічно написав: стосовно бійців КНДР, поки більше розмов про них, ніж реального бойового застосування.

А військовий "Бахмутський Демон" 13 листопада повідомив, що від 7 листопада росіяни в штурмах на Курщині втратили понад 80 одиниць техніки, а також понад 700 військових убитими та пораненими.

Північні корейці вже воюють у Курській області

Більша частина з перекинутих до Росії військ із КНДР уже залучена до бойових дій у Курській області. Про це 12 листопада повідомив представник Держдепартаменту США Ведант Патель:

"Понад 10 000 солдатів КНДР відправили на схід Росії, і більшість із них перемістилися в далеку західну Курську область, де вони почали брати участь у бойових діях разом із російськими військами".

Цю інформацію підтвердила і розвідка Південної Кореї. Зазначається, що північнокорейські солдати, відправлені до Росії, перемістилися до Курськлї області протягом останніх двох тижнів, і їхнє розгортання на полях битв завершено. Наразі проводиться робота зі збирання та аналізу розвідувальних даних. Південна Корея пообіцяла вжити потрібних заходів, які будуть проводитися поетапно відповідно до прогресу у військовій співпраці між КНДР та Росією.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що завдяки Курській операції 50 тисяч особового складу армії РФ не можуть бути спрямовані на інші напрямки фронту.

Суджа виходить на вулиці

Тим часом біженці з міста Суджа вийшли на мітинг у Курську та вимагали евакуювати місцевих жителів, які там залишилися. Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що на протест вийшли приблизно 120 людей. Після чого до них вийшов представник адміністрації Курської області з внутрішньої політики Анатолій Дроган. Зокрема він запропонував біженцям розійтися та піти до громадської приймальні, аби скласти колективне звернення, проте вони відмовилися. Після цього Дроган звинуватив біженців в організації "публічної незаконної акції".

Місцеві обурилися, що на кордоні під час наступу ЗСУ стояли строковики з автоматами, тому треба карати не їх, а "генералів". Крім того, вони вимагають від місцевої адміністрації врешті визнати, що триває війна. Росіяни, які змушені через Путіна виїжджати з територій Курщини, де ведуться бої, записують ролики до влади, яка фактично їх кинула.

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