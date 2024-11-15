Масований обстріл Одеси: куди "прилетіли" дрони і що відомо про загиблу жінку

В Одесі під час масованого обстрілу загинула жінка, є потерпілі. В історичному середмісті спалахнули пожежі. Уламками дронів також побило теплотрасу спального району, довелося зупиняти котельню. За підрахунками військових, ворог направив на Одесу з десяток "Шахедів", які запускав так, аби у випадку збиття - вони наносили максимальної шкоди людям.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

"Спочатку ракети, а слідом - ударні безпілотники. Повітряна тривога пролунала о дев’ятій вечора і вже за сорок хвилин одесити здригнулися від серії вибухів. Уламки збитих дронів падали по всьому центру, від вибухів руйнування одразу у шести місцях", - йдеться у сюжеті ТСН.

Квартиру пані Юлії розтрощили внаслідок обстрілу. Її та сина врятували товсті штори, які зупинили уламки.

Квартира, яку знищили росіяни

"Ми лягли раніше, тому що рано треба було вставати. І дитина заснула. От добре що у мене ліжко стоїть дуже далеко від вікон і дитина саме в цю ніч лягла спати разом зі мною, а не лягла у своїй кімнаті, бо на неї прилетів би той склопакет. Все ліжко дитино всипано склом", - каже місцева жителька Юлія Степанова.

Біля іншого будинку вибухнула бойова частина "Шахеду". Люди спочатку здригнулися від вибуху, а коли почали вибігати на вулицю, дах вже горів. Під ногами хрустіло скло та уламки покрівлі.

"Мама моя померла нещодавно, 21 жовтня і ми ще в шоці від цього не відійшли і тут раптом інший шок. Я просто не знаю що робити, усі вікна попадали, одне розтрощене, інші взагалі не зачиняються. Так само і двері", - каже жителька Одеси.

Загинула 35-річна жінка. Ще 10 людей отримали поранення, серед них 9-річний хлопчик, він у тяжкому стані. П’ятьох потерпілих вже виписали додому, у них були легкі травми, порізи від скла. Ще троє лишають у лікарнях. В однієї з жінок у легенях застряг уламок - її оперуватимуть.

В двох багатоквартирних будинках внаслідок влучання бойової частини "Шахедів" загорівся дах. Вогонь швидко розповзся деревʼяними перекриттями, тож рятувальники кинули усі сили на гасіння. Людей евакуйовували, з шокованими та постраждалими працювали медики та психологи.

Росіяни обстріляли Одесу

"Люди реагували по-різному, деякі були у стані сильної паніки. Також недалеко від місня прильоту одного з прильотів на базі школи було розгорнуто пункт незламності і рятувальники туди добратися маломобільним та літнім людям", - каже речниця ГУ ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Люди поспіхом покидали житло, бо дрони налітали на місто кількома хвилями і була загроза повторних вибухів. З собою брали домашніх улюбленців, ті також були налякані.

"Шахеди" навмисно пускали так низько, кажуть військові, щоб при збитті вони завдавали максимальної шкоди. Внаслідок атаки пошкоджені п’ять п’ятиповерхівок, побиті майже півсотні автівок та зруйнована теплотраса, майже 50 тисяч одеситів провели ніч без опалення. Окрім цього під ударом опинилися памʼятки архітектури, то ж влада Одеси готує звернення до ЮНЕСКО.

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