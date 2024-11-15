Трое сестер унаследовали редкую монету от умершего брата и не могут поверить в ее ценность

В США трое сестер, унаследовавших монету от своего покойного брата, могут сорвать куш, узнав ее настоящую стоимость через 40 лет после того, как она оказалась в банковском хранилище.

Об этом пишет Independent.

Сестры из Огайо являются владелицами одного десятицентовика (10 американских центов), отчеканенного Монетным двором США в Сан-Франциско в 1975 году. В том году монетный двор изготовил почти три миллиона специальных нетиражных "пробных" наборов из шести монет, продававшихся по 7 долларов за штуку.

Однако спустя всего несколько лет коллекционеры обнаружили, что на двух монетах из этого набора отсутствует клеймо монетного двора. По словам Яна Рассела, президента GreatCollections, местонахождение этих популярных монет оставалось тайной в течение десятилетий, добавив, что за монету сестер на аукционе можно было бы выручить 500 000 долларов.

Монета 1975 года / Фото: GreatCollections

Их десять центов, на которых изображен бывший президент США Франклин Д. Рузвельт, столь ценны из-за отсутствия буквы "S" монетного двора Сан-Франциско. Вторая ошибочная монета была продана на аукционе за 456 000 долларов пять лет назад, прежде чем попала к частному коллекционеру.

"Они были спрятаны в течение десятилетий, — сказал Рассел в интервью. Большинство крупных коллекционеров и дилеров никогда ее не видели".

Он также рассказал, что сестры, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали ему, что их брат и мать приобрели монету в 1978 году за 18 200 долларов, что на сегодняшний день составляет около 90 000 долларов. Семья владела молочной фермой и рассматривала эти монеты как финансовую подстраховку на случай, если они когда-нибудь столкнутся с финансовыми трудностями.

Одна из сестер рассказала Расселу, что их брат часто говорил о существовании монеты, но она никогда не видела ее до 2023 года, когда он внезапно скончался. Рассел тем временем уже знал о монете от брата за несколько лет до того, и с тех пор тоже был в курсе тайны.

Напомним, мужчина перекопал задний двор 450-летнего дома и нашел клад. Он считает, что найденные предметы могут быть сверстниками территории дома.

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