Можно ли праздновать 40 лет? Народные приметы, поверья, запреты, традиции

Почему же не празднуют 40 лет и какие народные приметы стали причиной этого? К традициям и запретам не праздновать 40-летие можно относиться по-разному. Кто-то ищет в них тайный смысл, другие верят в традиции наших предков, а третьи сильно сомневаются в их правдивости.

ТСН.ua разбирался с традициями и поверьями.

40-летний юбилей с давних пор был окружен тайнами. Даже сегодня этот день рождения стараются не отмечать. Существует немало объяснений, запрещающих празднование 40-летия. Некоторые из них даже утверждают, что торжества в этот день могут привести к несчастью в жизни.

Почему нельзя праздновать сорокалетие в христианстве

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У христиан цифра 40 связана с разными важными событиями:

именно 40 дней продолжался Всемирный потоп;

еврейский народ бродил по пустыне в поисках счастливой жизни 40 лет;

после распятия Иисус вознесся на небо через 40 дней;

считается, что душа человека столько же находится на земле после своей смерти;

после рождения ребенка женщине не разрешают заходить в храм 40 дней, пока она не очистится.

Наверное именно поэтому в сознании людей отложилось, что эта цифра связана со страданиями, смертью, несчастьями. И многие юбиляры пытаются отложить празднование 40 лет и не приглашать друзей на торжественные события.

Согласно народным приметам, если мужчина отпраздновал свои 40 лет, значит, до 50 он не доживет. А вот сорокалетие для женщин было особым рубежом, после которого приходило биологическое старение. Поэтому особого внимания к этой печальной дате старались не привлекать.

Почему не празднуют 40 лет по мнению эзотериков

Почему не празднуют 40 лет / pixabay.com

С точки зрения нумерологии эта цифра не имеет никакого отрицательного значения. К примеру, "4" является символом творения. Поэтому эзотерики часто воспринимают сорокалетний юбилей как изменение восприятий, трансформацию разума. В то же время, с приходом сорокалетия энергетика человека ослабевает и если среди гостей найдется кто-то "с дурным глазом", то может сглазить юбиляра, отнять его силу и счастье.

Некоторые современные гадалки связывают 40-летний юбилей с картами ТАРО и их магическими свойствами. Там число 40 соответствует старшему аркану "Смерть". При этом карта даже обозначается буквой "М", символом цифры "4". Поэтому нумерология рекомендует не праздновать 40 лет, чтобы не привлечь к себе болезни, несчастья и страдания.

Почему не празднуют юбилей 40 лет в разных мировых культурах

Существует несколько интересных традиций празднования 40 лет в других культурах. К примеру, этот день очень редко празднуют в Японии. В стране восходящего солнца 40 приравнивают к числу "4", которое здесь символизирует смерть. А самые суеверные жители даже не празднуют какие-либо дни рождения, в которых присутствует четверка. В Японии многое зависит от воспитания, традиций и веры.

Празднование 40-летия полностью запрещено у жителей мусульманских стран. Но здесь причина совсем простая – мусульмане вообще не празднуют дни рождения, ведь такого события нет в этой культуре. А вот в Европе о запретах, касающихся сорокалетия, даже и не слышали.

Можно ли праздновать 40 лет: что говорят астрологи

В астрологии существует мнение, что в момент, когда человеку исполняется сорок лет, на его жизнь начинают воздействовать Плутон и Уран. Эти планеты являются предвестниками событий, которые могут принести радикальные изменения в жизнь, большинство из которых будут отрицательными. Среди наиболее распространенных: несчастные случаи, кризисы, проблемы с деньгами, развод, проблемы со здоровьем. Именно поэтому праздновать 40 лет не принято.

40 лет: праздновать или нет с точки зрения психологии

40 лет: праздновать или нет? / pixabay.com

С точки зрения физиологии и психологии 40 лет можно назвать очень важным рубежом. После этой даты состояние здоровья часто ухудшается. В женском организме происходят некоторые изменения, которые готовят ее к менопаузе. У мужчин и женщин начинают проявляться хронические заболевания, появляется первая седина, кожа покрывается морщинами и становится не такой упругой. Вера в обаяние тает, что не может не влиять на эмоциональное и психологическое состояние. А торжественные события по случаю сорокалетия вызывают только печаль и негатив.

Однако психологи советуют не поддаваться влиянию дурных мыслей и собрать самых близких людей, чтобы провести этот день в приятном общении.

Традиции и празднование 40 лет согласно с народными приметами и поверьями

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Если вы все же хотите отпраздновать 40-летие, можно попробовать следующие варианты:

провести торжественное событие на честь проходящих 39 лет накануне юбилея;

отпраздновать 40 лет и 1 день;

пригласить только самых близких людей, которые точно не захотят вас сглазить;

придумать любую другую причину, чтобы собрать гостей, украсить дом в соответствии с новой тематикой и попросить гостей не поздравлять вас с днем ​​рождения.

И обязательно верьте только в хорошие приметы, точно принесущие вам счастье!

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