В России все меньше средств борьбы с украинскими дронами - Defense Express

Динамика ударов украинских дронов по российским военным и промышленным объектам показывает, что у противника падает военный потенциал для защиты.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают свою деятельность по уменьшению боевого потенциала противника.

"Одним из направлений является уничтожение возможностей логистического обеспечения войск, в частности горючего, являющегося жизненно важным ресурсом для армии на поле боя. Судя по динамике, сейчас у россиян все меньше средств для противостояния таким ударам со стороны Сил обороны. Это может свидетельствовать о дальнейших растущих возможности для Украины на поле боя", — отметил Рябых.

Эскорт отметил, что украинские военные с каждым новым ударом усовершенствуют тактику атаки на российские объекты.

"Удары становятся многослойными, включая применение различных средств. Во время каждого такого удара Силы обороны отшлифовывают тактику, проверяют новые маршруты. Это все учитывается для того, чтобы последующие удары были еще эффективнее", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что новые реактивные дроны скоро смогут быстро поражать самолеты РФ на аэродромах.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно "передаст привет" России после того, как в четверг, 16 января, во время встречи президента Украины с британским премьером Киром Стармером украинскую столицу атаковали вражеские дроны.

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