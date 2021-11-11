Не рискуй! 10 вещей, которые нельзя стирать в стиральной машине

Есть вещи, которые ни в коем случае нельзя стирать в стиральной машине. К сожалению, большинство из нас вспоминает об этом слишком поздно. Когда любимая одежда становится непригодной к использованию.

Поэтому ТСН.ua решил создать небольшую напоминалку из вещей, которые категорически нельзя класть в стиральную машину.

Пиджаки с плечиками или по фигуре

Эти предметы гардероба имеют специальные уплотнительные элементы или плечики – именно они помогают создать красивый силуэт и подчеркнуть талию. Если стирать такую ​​вещь в стиральной машине, вставки могут изменить положение и потерять форму. Рекомендовано пиджаки стирать только вручную и не выкручивать или отдавать в химчистку, где об одежде позаботятся профессионалы.

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Купальники

Современные модели изготавливают из специальной высокотехнологичной ткани, которая быстро высыхает на воздухе. Что будет, если постирать вещь, которую нельзя стирать? Купальник может утратить свой цвет и даже растянуться. Ведь барабан оказывает очень сильное механическое действие на ткань, косточки бюстгальтера и бретельки. Рекомендуется стирать такую ​​вещь только вручную.

Галстуки

Качественный галстук изготовляют из натурального шелка, который при механическом взаимодействии может полностью уничтожиться. Именно поэтому данному предмету мужского гардероба не место в стиральной машине. Чтобы избежать такой досадной неприятности, стирать нужно только вручную и без использования агрессивных средств.

Наряды из натуральной кожи

Это не тот материал, который можно просто положить в стиральную машину и подождать окончания стирки. Механическое действие барабана оказывает негативное влияние на качество кожи, образуя на ней разводы и изломы. Такие вещи необходимо чистить только вручную и использовать для этого специальные средства.

Подушки на основе ортопедической пены

Сюда также можно внести наматрасники, которые производятся с помощью этого современного материала. Пена будет просто измельчена на маленькие кусочки, особенно, если включить режим отжима. Обязательно посмотрите на этикетку, ведь часто бывает инструкция от производителя. Так вы узнаете возможные ограничения. В любом случае такие вещи стираются руками в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства. Лишняя жидкость выдавливается очень аккуратно, без выкручивания.

Бейсболки и кепки

Эти головные уборы имеют каркас, который только на первый взгляд кажется крепким. На самом деле его может уничтожить механическая стирка, поэтому кепки и бейсболки обычно стираются вручную. Отжимать их тоже не нужно, просто дайте лишней воде стечь.

Салфетки из микрофибры

Микроволокно может потерять свои свойства во время машинной стирки. Именно поэтому салфетки нужно стирать руками, используя мыльный раствор и теплую воду.

Наряды с бисером или блестками

Такие мелкие детали могут быть плохо закреплены на любимой блузке или платье. Они могут оторваться при стирке и даже стать причиной поломки самой стиральной машины (если попадают в водяной фильтр). Именно поэтому, чтобы после стирки не столкнуться с неприятной проблемой, стоит довериться профессионалам по химчистке или стирать вручную.

Вещи, на которых есть шерсть домашних питомцев

Шерсть собаки или кошки может попасть в водяной фильтр стиральной машины и испортить технику. Чтобы этого не случилось, перед стиркой нужно тщательно очистить наряд специальной щеткой.

Одежда с пятнами из легковоспламеняющегося вещества

Если ваш наряд был загрязнен бензином, мазутом, разными растворителями или керосином, их категорически запрещается класть в стиральную машину. Во время стирки материал может вспыхнуть, что приведет к поломке или даже пожару. Сначала такие вещи отмывают в теплой воде с использованием сильнодействующих средств, просушивают, а затем уже бросают в машину.

Стиральную машину они повредить не могут, потому смело бросайте их в барабан. При выборе режима стирки необходимо обратить внимание на информацию от производителя, которая часто находится на этикетке. Максимум, что может случиться – во время стирки вы будете слышать лязг от того, что магнит ударяется о стенки барабана.

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