Не ризикуй! 10 речей, які не можна прати в пральній машині

Не ризикуй! 10 речей, які не можна прати в пральній машині

Є речі, які ні в якому разі не можна прати в пральній машині. На жаль, більшість з нас згадує про це надто пізно. Коли улюблене вбрання стає непридатним до використання.

Тому ТСН.ua вирішив створити невелику нагадайку з речей, які категорично не можна класти в пральну машину.

Піджаки з плечиками або по фігурі

Ці предмети гардеробу мають спеціальні ущільнювальні елементи або плечики — саме вони допомагають створити красивий силует та підкреслити талію. Якщо випрати таку річ в пральній машині, вставки можуть змінити своє положення та втратити форму. Рекомендовано піджаки прати лише вручну і не викручувати, або віддавати у хімчистку, де про одяг подбають професіонали.

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Купальники

Сучасні моделі виготовляють зі спеціальної високотехнологічної тканини, яка швидко висихає на повітрі. Що буде, якщо випрати річ, яку не можна прати? Купальник може втратити свій колір та навіть розтягнутися. Адже барабан спричиняє надто сильну механічну дію на тканину, кісточки бюстгальтера та бретельки. Рекомендується прати таку річ лише вручну.

Краватки

Якісну краватку виготовляють з натурального шовку, який при механічній взаємодії може повністю знищитися. Саме тому цьому предмету чоловічого гардероба не місце в пральній машині. Щоб уникнути такої прикрої неприємності, прати потрібно лише вручну і без використання агресивних засобів.

Вбрання з натуральної шкіри

Це не той матеріал, який можна просто покласти в пральну машину і зачекати на закінчення прання. Механічна дія барабану негативно впливає на якість шкіри, утворюючи на ній розводи та заломи. Такі речі необхідно чистити лише вручну і використовувати при цьому спеціальні засоби.

Подушки на основі ортопедичної піни

Сюди також можна внести наматрацники, які виготовляються за допомогою цього сучасного матеріалу. Піна буде просто подрібнена на маленькі шматочки, особливо, якщо увімкнути режим віджиму. Обов’язково подивіться на етикетку, адже там часто буває інструкція від виробника. Так ви дізнаєтеся про можливі обмеження. В будь-якому випадку такі речі перуться руками у теплій воді з додаванням м’якого миючого засобу. Зайва рідина витискається дуже акуратно, без викручування.

Бейсболки та кепки

Ці головні убори мають каркас, який лише на перший погляд здається міцним. Насправді його може знищити механічне прання, тому кепки і бейсболки зазвичай перуться вручну. Віджимати їх також не потрібно, просто дайте зайвій воді стекти.

Серветки з мікрофібри

Мікроволокно може втратити свої властивості під час машинного прання. Саме тому, серветки потрібно прати руками, використовуючи мильний розчин і теплу воду.

Вбрання з бісером чи блискітками

Такі мілкі деталі можуть бути погано закріплені на улюбленій блузі чи сукні. Вони можуть відірватися під час прання і навіть стати причиною поломки самої пральної машини (якщо потрапляють в водяний фільтр). Саме тому, щоб після прання не зіткнутися з неприємною проблемою, варто довіритися професіоналам з хімчистки або прати вручну.

Речі, на яких є шерсть домашніх улюбленців

Шерсть собаки чи кішки може потрапити в водяний фільтр пральної машини і зіпсувати техніку. Щоб цього не трапилося, перед пранням потрібно ретельно очистити вбрання спеціальною щіткою.

Одяг з плямами з легкозаймистої речовини

Якщо ваше вбрання було забруднене бензином, мазутом, різними розчинниками або гасом, їх категорично забороняється класти в пральну машину. Під час прання матеріал може спалахнути, що призведе до поломки або навіть пожежі. Спочатку такі речі відмивають в теплій воді з використанням сильнодіючих засобів, просушують, а вже потім кидають в машину.

Чи можна прати речі з магнітами всередині

Пральну машину вони пошкодити не можуть, тому сміливо кидайте їх в барабан. При виборі режиму прання, необхідно звернути увагу на інформацію від виробника, яка часто знаходиться на етикетці. Максимум, що може трапитися — під час прання ви будете чути лязкіт від того, що магніт вдаряється об стінки барабану.

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