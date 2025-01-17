Головою комітету розвідки США призначать противника допомоги Україні - Bloomberg

На цій посаді він змінить активного прихильника допомоги Україні.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон запропонував представнику Республіканської партії з Арканзасу Ріку Кроуфорду очолити Комітет з розвідки. Кроуфорд є активним противником допомоги Україні і змінить на цій посаді Майка Тернера.

Про це інформує Bloomberg.

Повідомляється, що Джонсон висунув кандидатуру Кроуфорда менш ніж через добу після того, як Тернера несподівано усунули від посади на користь іншого американського законодавця, який "більше відповідає ідеології".

Джонсон заявив, що його рішення обумовлено тим, що розвідувальне співтовариство Штатів потребує "нового старту", а також додав, що Трамп не має жодного відношення до цього рішення.

Видання пише, що Тернер розходився з Трампом у поглядах щодо підтримки України, яка протистоїть російським агресорам.

Тернер зажди був послідовним прихильником допомоги Україні, вступав за постійне постачання зброї для ЗСУ та прискорення цих процесів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден запевнив, що американський Конгрес має достатньо можливостей, аби допомога Україні не зупинялася.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський привітав нове скликання Конгресу США та Джонсона з переобранням.

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