У команді Трампа готують санкційний план щодо РФ – Bloomberg

Наразі обговорення стратегії перебувають на початковій стадії. Серед учасників – кандидати до кабінету міністрів Трампа, колишні чиновники з його першої адміністрації, а також аналітичні центри.

Команда обраного президента США Дональда Трампа розробляє нову санкційну стратегію, спрямовану на сприяння дипломатичному врегулюванню війни в Україні.

Про це Bloomberg повідомили джерела, обізнані з деталями процесу.

Адміністрація Джо Байдена, яка завершує свій термін, запровадила суворі обмеження на торгівлю російською нафтою, які стали найбільш жорсткими санкціями з боку Заходу. Такі заходи спричинили зростання цін на нафту на світових ринках, і тепер перед Трампом стоїть питання про те, як діяти в цій ситуації, враховуючи його прагнення до якнайшвидшого завершення війни.

Радники Трампа розглядають два основні підходи:

Послаблення санкцій для досягнення миру. Згідно з одним із варіантів, у разі близькості до мирної угоди адміністрація може запровадити певні поступки для російських виробників нафти. Посилення тиску. Інший варіант передбачає подальше посилення санкцій, щоб збільшити вплив на Кремль.є

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Ці рішення матимуть значний вплив на світові ринки. Після запровадження санкцій Байдена ціни на нафту марки Brent вже зросли на 5 доларів за барель. Аналітики прогнозують, що подальше посилення санкцій може викликати ще більше зростання цін на пальне у світі.

Наразі обговорення стратегії перебувають на початковій стадії. Серед учасників – кандидати до кабінету міністрів Трампа, колишні чиновники з його першої адміністрації, а також аналітичні центри.

Трампівські радники стикаються з тими ж викликами, що й команда Байдена: як уникнути масштабних перебоїв із постачанням нафти та зростання цін, а також як збалансувати економічний тиск із необхідністю зберегти статус долара як світової резервної валюти.

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Окрім цього, у Трампа є наміри зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, що може стати поштовхом до мирних переговорів.

За словами журналістів Bloomberg, представники перехідної команди Трампа поки не коментують цю інформацію.

Нагадаємо, раніше кандидат на посаду державного секретаря США Марко Рубіо заявив, що зняття санкцій з Росії має бути частиною розмови про досягнення мирного врегулювання щодо війни в Україні.