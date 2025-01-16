В команде Трампа готовят санкционный план в отношении РФ – Bloomberg

В настоящее время обсуждение стратегии находится на начальной стадии. Среди участников – кандидаты в кабинет министров Трампа, бывшие чиновники из его первой администрации, а также аналитические центры.

Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает новую санкционную стратегию, направленную на содействие дипломатическому урегулированию войны в Украине.

Об этом Bloomberg сообщили источники, осведомленные с деталями процесса.

Администрация Джо Байдена, завершающая свой срок, ввела строгие ограничения на торговлю российской нефтью, ставшие наиболее жесткими санкциями со стороны Запада. Такие меры повлекли за собой рост цен на нефть на мировых рынках, и теперь перед Трампом стоит вопрос о том, как действовать в этой ситуации, учитывая его стремление к скорейшему завершению войны.

Советники Трампа рассматривают два основных подхода :

Ослабление санкций для достижения мира. Согласно одному из вариантов, в случае близости с мирным соглашением администрация может ввести определенные уступки для российских производителей нефти. Усиление давления. Другой вариант предусматривает дальнейшее усиление санкций, чтобы увеличить влияние на Кремль.

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Эти решения окажут значительное влияние на мировые рынки. После введения санкций Байдена цены на нефть марки Brent уже выросли на 5 долларов за баррель. Аналитики прогнозируют, что дальнейшее ужесточение санкций может вызвать еще больший рост цен на топливо в мире.

В настоящее время обсуждение стратегии находится на начальной стадии. Среди участников – кандидаты в кабинет министров Трампа, бывшие чиновники из его первой администрации, а также аналитические центры.

Трамповские советники сталкиваются с теми же вызовами, что и команда Байдена: как избежать масштабных перебоев с поставкой нефти и роста цен, а также сбалансировать экономическое давление с необходимостью сохранить статус доллара как мировой резервной валюты.

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Кроме того, у Трампа есть намерения встретиться с президентом России Владимиром Путиным, что может стать толчком к мирным переговорам.

По словам журналистов Bloomberg, представители переходной команды Трампа пока не комментируют эту информацию.

Напомним, ранее кандидат на должность государственного секретаря США Марко Рубио заявил, что снятие санкций с России должно быть частью разговора о достижении мирного урегулирования войны в Украине.