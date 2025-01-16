Мирное соглашение с Россией: у Трампа допустили снятие санкций

Сенатор Марко Рубио высказался о возможности снятия санкций с России при достижении мирного соглашения между США и РФ. Такое решение может иметь серьезные последствия для международной политики и безопасности, в частности, для Украины, которая борется с агрессией со стороны России.

Кандидат на должность государственного секретаря США Марко Рубио заявил, что снятие санкций с России должно быть частью разговора о достижении мирного урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Рубио подчеркнул, что избранный президентом США Дональд Трамп и его правительство стремятся, чтобы "смерти прекратились".

"Очень трудно достичь договоренности или соглашения, которое начинается с прекращения огня и заканчивается мирным соглашением, если обе стороны не имеют определенных рычагов влияния", – добавил политик.

Он отметил, что обе стороны имеют определенные рычаги влияния, которые существуют вне военных возможностей. В этом контексте Рубио напомнил, что против России действует значительное количество американских санкций, продолжающих расти и расширяться.

"Это должно быть частью этого разговора с точки зрения достижения мирного урегулирования", – сказал кандидат на должность госсекретаря.

Он также акцентировал на важности помнить о долгосрочной безопасности и стабильности Украины после завершения войны.

"Даже если конфликт закончится, Украина должна быть способна защитить себя. Я отмечал это еще в 2014 году, когда Соединенные Штаты, при администрации Обамы, решили не предоставлять Украине оружие, и я думаю, что мы потеряли возможность", – отметил Рубио.

Напомним, Рубио также заявлял, что Украина и Россия должны пойти на уступки для окончания войны. Он назвал нереалистичным возвращение Украиной всех оккупированных территорий.

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