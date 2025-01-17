Главой комитета разведки США назначат противника помощи Украине — Bloomberg

В этой должности он сменит активного сторонника помощи Украине.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил представителю Республиканской партии по Арканзасу Рику Кроуфорду возглавить Комитет по разведке. Кроуфорд является активным противником помощи Украине и сменит на этом посту Майка Тернера.

Об этом информирует Bloomberg.

Сообщается, что Джонсон выдвинул кандидатуру Кроуфорда менее чем через сутки после того, как Тернера неожиданно отстранили от должности в пользу другого американского законодателя, "больше отвечающего идеологии".

Джонсон заявил, что его решение обусловлено тем, что разведывательное сообщество Штатов нуждается в "новом старте", а также добавил, что Трамп не имеет никакого отношения к этому решению.

Тернер расходился с Трампом во взглядах о поддержке Украины, которая противостоит российским агрессорам.

Тернер всегда был последовательным сторонником помощи Украине, вступал за постоянную поставку оружия для ВСУ и ускорения этих процессов.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден заверил, что у американского Конгресса достаточно возможностей, чтобы помощь Украине не останавливалась.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский приветствовал новый созыв Конгресса США и Джонсона с переизбранием.

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