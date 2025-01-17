Выглядела элегантно: Эшли Робертс в твидовом наряде продемонстрировала тонкую талию

Радиоведущая и экс-участница The Pussycat Dolls надела на работу классический твидовый костюм, который ей очень идет.

Эшли Робертс попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла из офиса, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios.

Знаменитость выглядела элегантно. На ней был черный твидовый наряд с блестками, состоявший из юбки миди А-силуэта и приталенного жакета с красивыми пуговицами с камнями. Талию Эшли подчеркнула тонким твидовым ремешком.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Аутфит Роберт дополнила белыми остроносыми высокими сапогами и белой сумочкой от бренда Miu Miu. Радиоведущая собрала волосы в низкий пучок, сделала серебряный маникюр, надела на лицо солнцезащитные очки, украсила шею деликатной цепочкой, а уши – лаконичными серьгами.

Напомним, ранее мы видели Эшли Робертс в черном пальто, черной водолазке и черно-белой мини-юбке, украшенной блестками и бисером на имитированных карманах.

Читайте также: