РФ атаковала крупнейшее газохранилище Украины: в ЕС отреагировали

Ракетная атака России на одно из крупнейших подземных хранилищ газа в Украине не представляет угрозы безопасности поставок газа в ЕС. Брюссель изучает информацию о ее последствиях.

Об этом заявила спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге 16 января, сообщает "ЕП".

"Мы были проинформированы о последней атаке на подземный объект газосервисной станции в Западной Украине… Согласно последней информации, которую у нас есть, нет немедленных рисков для безопасности поставок газа в ЕС", – заявила Итконен.

По ее словам, ЕС "внимательно следит за ситуацией, в частности, в сотрудничестве с секретариатом Энергетического сообщества". Также, сообщила она, Брюссель находится в контакте с Киевом, "ведя переговоры, чтобы оценить точный масштаб нанесенного ущерба и определить любые возможные последствия безопасности поставок (газа)".

В Еврокомиссии констатировали, что украинская энергетическая система "находится под чрезвычайным давлением из-за целенаправленных, неустанных атак со стороны российского агрессора".

"К сожалению, есть основания полагать, что Россия, вероятно, продолжит целить в объекты критической энергетической инфраструктуры. ЕС полностью готов помогать, и мы продолжаем поддерживать украинский народ", — подчеркнула Анна-Кайса Итконен.

Как сообщалось, утром 15 января РФ атаковала Украину ракетами. В ряде областей ввели превентивные отключения света.

Кроме того, российская армия атаковала объекты газовой инфраструктуры в Харьковской и Львовской областях, а также в Прикарпатье.

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