РФ атакувала найбільше газосховище України: в ЄС відреагували

Ракетна атака Росії на одне з найбільших підземних сховищ газу в Україні не становить загрози для безпеки постачання газу до ЄС. Брюссель вивчає інформацію про її наслідки.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен на брифінгу 16 січня, повідомляє "ЄП".

"Ми були проінформовані про останню атаку на підземний об’єкт газосервісної станції на заході України… Згідно з останньою інформацією, яку ми маємо, немає негайних ризиків для безпеки постачання газу до ЄС", – заявила Ітконен.

За її словами, ЄС "уважно стежить за ситуацією, зокрема у співпраці з секретаріатом Енергетичного співтовариства". Також, повідомила вона, Брюссель перебуває в контакті з Києвом, "ведучи переговори, щоб оцінити точний масштаб завданої шкоди та визначити будь-які можливі наслідки для безпеки постачання (газу)".

В Єврокомісії констатували, що українська енергетична система "перебуває під надзвичайним тиском через цілеспрямовані, невпинні атаки з боку російського агресора".

"На жаль, є підстави вважати, що Росія, ймовірно, продовжить цілити в об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. ЄС повністю готовий допомагати, і ми продовжуємо підтримувати український народ", – наголосила Анна-Кайса Ітконен.

Як повідомлялося, зранку 15 січня РФ атакувала Україну ракетами. В низці областей запровадили превентивні відключення світла.

Крім того, російська армія атакувала об'єкти газової інфраструктури в Харківській і Львівській областях, а також на Прикарпатті.

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