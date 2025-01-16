Експерт назвав дату, коли РФ може знову масовано атакувати Україну

Армія РФ здійснила ракетний удар по Україні зранку 15 січня. Втім, є ймовірність повторної хвилі атак. Що більше наступний удар буде більш масований, ніж попередній.

Таку думку висловив експерт з авіації Валерій Романенко в коментарі YouTube-каналу "РБК-Україна".

"На мій погляд, до 20 січня, такої критичної дати, а може 21 січня, росіяни ще спробують зробити масований удар. Не хочу бути правим, хочу помилитися в цьому. Але, на мій погляд, вони зараз готують більш ретельний удар і більш масований. Але ще розкажу - дуже хочу помилитися, - наголосив Романенко.

З його слів, росіяни звикли максимально використовувати свої можливості для терору українського населення.

"Якщо подивитися на звички росіян, то вони спробують нанести щось для того, щоб якщо відбудуться якісь перемовини між новим лідером США і Путіним, щоб в останнього були якісь аргументи. Перед їх зустріччю або телефонною розмовою", - сказав експерт.

Попередню атак, 15 січня, Романенко називає експромтом - "через масовані нальоти українських безпілотників на військові об'єкти та об'єкти паливно-енергетичного комплексу РФ".

Атака 15 січня

Вночі та зранку 15 січня РФ вдарила по Україні балістикою, крилатими ракетами і дронами. Сили ППО знищили 30 ракет та 47 БпЛА, ще 27 безпілотників не досягли цілей.

У різних куточках країни лунали вибухи і зафіксовані влучання. Зокрема, російська армія атакувала об'єкти газової інфраструктури на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині.

Крім того, через те, що армія РФ атакувала Україну ракетами, у низці областей запровадили превентивні відключення світла.

Екстрено! Ракетна атака на Україну сьогодні - Львів під ударом!

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