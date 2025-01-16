Эксперт назвал дату, когда РФ может снова массированно атаковать Украину

Армия РФ совершила ракетный удар по Украине утром 15 января. Впрочем, есть возможность повторной волны атак. Чем больше следующий удар будет более массирован, чем предыдущий.

Такое мнение высказал эксперт по авиации Валерий Романенко в комментарии YouTube-канала "РБК-Украина".

"На мой взгляд, до 20 января, такой критической даты, а может 21 января, россияне еще попытаются совершить массированный удар. Не хочу быть правым, хочу ошибиться в этом. Но, на мой взгляд, они сейчас готовят более тщательный удар и более массированный .Но еще расскажу — очень хочу ошибиться, — подчеркнул Романенко.

По его словам, россияне привыкли максимально использовать свои возможности для террора украинского населения.

"Если посмотреть на повадки россиян, то они попытаются нанести что-то для того, чтобы если состоятся какие-то переговоры между новым лидером США и Путиным, чтобы у последнего были какие-то аргументы. Перед их встречей или телефонным разговором", — сказал эксперт.

Предыдущую атаку, 15 января, Романенко называет экспромтом — "через массированные налеты украинских беспилотников на военные объекты и объекты топливно-энергетического комплекса РФ".

Атака 15 января

Ночью и с утра 15 января РФ ударила по Украине баллистикой, крылатыми ракетами и дронами. Силы ПВО уничтожили 30 ракет и 47 БПЛА, еще 27 беспилотников не достигли целей.

В разных уголках страны раздавались взрывы и зафиксированные попадания. В частности, российская армия атаковала объекты газовой инфраструктуры в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской области.

Кроме того, из-за того, что армия РФ атаковала Украину ракетами , в ряде областей ввели превентивные отключения света.

Экстренно! Ракетная атака на Украину сегодня – Львов под ударом!

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