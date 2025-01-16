Сили оборони України уразили нафтобазу "Ліскінська" в РФ: деталі від Генштабу

В ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області РФ.

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Як зазначається, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об’єкті виникла масштабна пожежа.

"Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії РФ", - йдеться у повідомленні.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

"Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих об’єктах російських загарбників триває", - завершили у Генштабі ЗСУ.

Раніше йшлося про те, що увечері в середу, 15 січня, під час масштабної атаки безпілотників на стратегічні об’єкти на території Російської Федерації загорілася нафтобаза у Воронезькій області. Нафтобазу у місті Ліски вразило щонайменше три безпілотники.

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