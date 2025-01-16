В НБУ пояснили послаблення гривні на початку року

У відомстві запевняють, що ситуація на валютному ринку перебуває під контролем.

Зростання курсу долара в Україні та, відповідно, послаблення гривні зумовлено сезонними чинниками, а коливання не є значними і не впливатимуть на валютний ринок.

Про це заявив у коментарі агенству "Інтерфакс-Україна" директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимир Лепушинський.

"Ситуація в безготівковому сегменті валютного ринку стійка. У Національного банку достатньо інструментів і ресурсів, щоб зберігати стійкість валютного ринку", - заявив він та додав, що Нацбанк зберігає повний контроль за ситуацією.

Лепушинський зазначив, що стійкість гривні була підтверджена у грудні, коли попри значний попит на безготівкову валюту в умовах сезонного зростання бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року, національна валюта ослабла відносно долара лише на 1%.

З його слів під контролем залишається і ситуація на готівковому сегменті валютного ринку.

"Дефіциту валюти та ажіотажного попиту на іноземну валюту не спостерігається. Середньоденний обсяг чистої купівлі готівкової валюти населенням збільшився незначно - до $57 млн у січні 2025 року проти $54 млн у грудні 2024 року", - пояснив він.

Раніше Пишний повідомив, що Національний банк України продовжить політику керованої гнучкості, але повертатися до плаваючого курсу поки що зарано. Водночас НБУ уникатиме різких змін курсу гривні до долара.

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