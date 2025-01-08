Валюта дорожчатиме: яким буде курс долара 2025-го

У бюджеті-2025 курс долара встановлено на рівні 45 грн за дол.

В Україні 2025-го курс американського долара може сильно зрости та досягнути рекордних 47 гривень.

Про це заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі "Ранок. Live".

За словами Пендзина, в Держбюджеті на 2025 рік передбачено, що один долар коштуватиме 45 гривень. Тому передбачається зростання американської валюти від поточної вартості 42 гривні до вищих значень. Можливо, аж до 47 гривень.

Експерт наголошує, що наразі єдиним продавцем валюти є НБУ. Саме Нацбанк слідкує за курсом долара. Зі слів Пендзина, в Україні "відсутній валютний ринок у звичному сенсі".

"В нормальних умовах є багато продавців валюти — експортери, і багато покупців — імпортери, і взаємодія їх попиту та пропозиції формує курс. Плюс є регулятор, який зверху стоїть і, в кращому випадку, викупляє або робить якісь інтервенції. Так функціонує нормальний валютний ринок", - повідомив експерт.

Саме тому він вважає: це означає, що в українських громадян не має бути ілюзій щодо того, яким буде зростання ціни за долар США.

Нагадаємо, в Україні протягом останнього часу гривня рекордно обвалилась. Ба більше - експерти прогнозують подальшу девальвацію нацвалюти.

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