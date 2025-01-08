Валюта будет дорожать: каким будет курс доллара 2025-го

В Украине в 2025 году курс американского доллара может сильно возрасти и достигнуть рекордных 47 гривен.

Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Ранок. Live".

По словам Пендзина, в Госбюджете на 2025 год предусмотрено, что один доллар будет стоить 45 гривен. Поэтому предполагается рост американской валюты от текущей стоимости 42 гривны до более высоких значений. Возможно, до 47 гривен.

Эксперт подчеркивает, что единственным продавцом валюты является НБУ. Именно Нацбанк следит за курсом доллара. По словам Пендзина, в Украине "отсутствует валютный рынок в обычном смысле".

"В нормальных условиях есть много продавцов валюты — экспортеры, и многие покупатели — импортеры, и взаимодействие их спроса и предложения формирует курс. Плюс есть регулятор, который сверху стоит и, в лучшем случае, выкупает или делает какие-то интервенции. Так функционирует нормальный валютный рынок ", – сообщил эксперт.

Именно поэтому он считает: это значит, что у украинских граждан не должно быть иллюзий по поводу того, каким будет рост цены за доллар США.

Напомним, в Украине за последнее время гривна рекордно обвалилась. Более того — эксперты прогнозируют дальнейшую девальвацию нацвалюты.

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