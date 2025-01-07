Гривна рекордно обвалилась: эксперты прогнозируют дальнейшую девальвацию

Эксперты ожидают на текущей неделе дальнейшей девальвации гривны, а январь может стать критическим: станет ясно, будет ли гривна дешеветь плавно или произойдет сиюминутный обвал курса ниже 43 грн за доллар.

Курс валют в Украине: гривна упала к доллару рекордно низко. Более того, эксперты прогнозируют дальнейшую девальвацию гривны.

Чего ждать в ближайшую неделю января – в эксклюзиве ТСН.UA.

За декабрь прошлого года курс наличного доллара вырос на 60 коп. в продаже и на 40 коп. в покупке. А за весь 2024 год наличный доллар подорожал на 4,30 грн. в продаже и на 4,10 грн. в покупке. На нелегальном рынке доллар в продаже только дорожал. За неделю с 30 декабря по 5 января, курс вырос на 35 коп. до 42,65 грн/доллар. В покупке на неделе был минимум 1 января: всего 42 грн/доллар (-32 коп.) и максимум 5 января: 42,45 грн/доллар (+13 коп. за неделю). Нацбанк завершил прошлый год рекордным курсом в 42,04 грн/доллар, в дальнейшем снизил его до 41,97, однако на пятницу, 3 января, снова было 42,04. На понедельник, 6 января, регулятор установил официальный курс 42,09 грн/доллар (+15 коп. в неделю).

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что неделя между декабрем и январем была спокойной по сравнению с предыдущей неделей, когда Нацбанк продал из резервов валюты на 1,6 млрд долларов, это больше, чем бывало раньше месяца. По словам эксперта, таких значительных затрат по резервам НБУ в январе не должно быть.

"За декабрь НБУ продал 5,284 млрд долларов из резервов, это рекордный месячный объем в истории, именно поэтому курс гривны не обвалился, а лишь повысился более 42 грн/доллар – анализирует Андрей Шевчишин. – Можем ли мы разрешить такие расходы – да. года валютные резервы составили 42,8 млрд долларов, это достаточно. и государственных компаний (здесь также оборонка)".

Чего ждать от курса валют

Эксперты ожидают на текущей неделе дальнейшей девальвации гривны, а январь может стать критическим: станет ясно, будет ли гривна дешеветь плавно или произойдет сиюминутный обвал курса ниже 43 грн за доллар.

По мнению члена экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, тренд на девальвацию просматривается в действиях Нацбанка, установившего на понедельник, 6 января, заметно ниже официальный курс гривны, чем перед выходными.

"Официальный курс является ориентиром для межбанковского рынка, – анализирует Олег Пендзин. – Наличный курс больше зависит от спроса на валюту со стороны населения, который в новом году пока незначителен. На текущей неделе ожидаются продажи больших объемов валюты Министерством финансов для финансирования социальных выплат, поэтому регулятор еще удешевит гривню, это повлечет за собой межбанк и наличный рынок. 42,60 грн/доллар средний курс продаж не достигнет".

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Андрей Шевчишин говорит, что сейчас предложение валюты на межбанке уменьшилось на 30%, а спрос – на 70%, поэтому нет ажиотажа и на наличном рынке.

"На неделе с 6 по 12 января ожидается оживление деловой активности, а на наличном рынке пока продолжится тишина. Сложно сказать, сколько она будет продолжаться, и в среднем дешевле 42,50 грн в наличной продаже доллар не будет"

Экономист Андрей Забловский отметил, что курсовой коридор постепенно смещается вверх, он уже держится заметно выше 42 грн/доллар на межбанке. Очевидно, что происходит медленная девальвация гривны, которая продлится и на наличном рынке. Эксперт подчеркнул: пока продолжается переходный период от праздников к увеличению деловой активности, сложно сказать, будет ли на этой неделе подорожание доллара выше нынешних 42,55 грн за единицу, или данный средний курс удержится еще некоторое время.

Продавать или покупать валюту

Эксперты в своих советах подвели итоги в прошлом году по использованию того или иного финансового инструмента для инвестиций. Олег Пендзин, являющийся сторонником инвестиций в гривну, привел такие цифры.

"Год назад один доллар наличными стоил в продаже в среднем 38 гривен, сейчас – 42,50, курс покупки теперь 41,80-42,30 грн/доллар. То есть прибыль за счет роста курса составила 3,80-4,30 грн на долларе или 10-11% годовых. В прошлом году средний процент по гривневым депозитам был 13-14%, а по государственным ценным. бумагах в гривне (ОВГЗ) доходил до 20%.

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В текущем году ситуация иная: проценты по вкладам меньше, 11-11,5% годовых для коротких депозитов сроком на три месяца, а налог на прибыль больше. Но, по мнению Олега Пендзина, в первые три месяца года рост курса доллара не будет выше, чем до 43,5 грн/доллар. Это в пределах 2%, поэтому очевидно, что даже депозиты, не говоря об ОВГЗ, дадут за три месяца больше прибыли, чем покупка сейчас валюты.

Андрей Забловский обратил внимание на разные тренды курса доллара и евро: если американская валюта дорожает по отношению к гривне, то европейская дешевеет.

"Есть ряд экономических и политических причин для удешевления евро, Украина на это никак не влияет, потому что курс гривни привязан к доллару, а не к евро. Поэтому если евро падает к доллару, то автоматически – и к гривне"

По прогнозу Забловского, евро может еще подешеветь, но паритету, когда за 1 евро будут давать 1 доллар, пока не ожидается. Поэтому евро сейчас привлекателен для тех, кто будет покупать евровалюту не с целью получения прибыли, а чтобы в будущем тратить ее в странах ЕС: для обучения, лечения, путешествий и т.д.

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Андрей Шевчишин констатировал: украинцы в прошлом году купили наличной валюты на 11 млрд долларов больше, чем продали, втрое превысив показатель 2023 года. Причина, по его мнению, очевидна: население больше озабочено не возможностью заработать "на деньгах", а тем, чтобы не потерять во время войны уже заработанное. Поэтому даже при нынешнем высоком курсе наличную валюту продолжат покупать. А вот продавать валюту без крайней необходимости эксперты по-прежнему не советуют. Исключение – когда вырученные от продажи валюты гривны будут потрачены на какие-либо проекты.

Инвестбанкир поразил прогнозом на 2025 год

Напомним, что недавно инвестбанкир дал прогноз на 2025 год. По его словам, рост курса доллара в следующем году еще на 10% до 46-47 гривен – это здоровый процесс для экономики Украины. Это поможет товаропроизводителям сохранить конкурентоспособность.

Такое заявление поразил директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

Как отметил Фиал, с одной стороны Нацбанка выгодно держать курс достаточно стабильным. В то же время, Украина имеет существенный дефицит торгового баланса на уровне 15% от ВВП, который перекрывается за счет 40 млрд долларов международной помощи в год. По его словам, Украина гарантированно получит в следующем году эти деньги.

Это первый раз, когда у нас такая предсказуемость. Это нам тоже добавляет комфорта и для наших макропрогнозов и для нашего инвестирования. Это первый раз во время войны, что мы знаем, мы уверены, что у нас дефицит бюджета будет профинансирован не только на следующий год, а еще на часть 26-го года. Это очень хорошо», – пояснил эксперт.

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