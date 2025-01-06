В Киеве подорожает проезд на 5 гривен: каких маршруток это касается

Последний регион Киевщины пересматривает цены на транспорт, соединяющий его со столицей.

В Киеве подорожает стоимость проезда в пригородных маршрутках. В Сети публикуют объявления, которые разместила в салонах автобусов администрация перевозчика.

В объявлениях говорится, что стоимость проезда в маршрутках Киев – Бровары составит 35 гривен уже с 6 января.

Как объясняют перевозчики, тариф увеличивают из-за "резкого повышения цен на горюче-смазочные материалы", пассажиров просят с пониманием отнестись к таким изменениям.

В объявлении отмечают, что стоимость проезда в маршрутках Бровары – Киев будет составлять 35 гривен, а от Киева до Автошколы – 30 гривен.

Объявление об увеличении тарифов на проезд в маршрутках Бровары — Киев/Фото социальные сети

Что говорят в ассоциации перевозчиков?

ТСН.ua поинтересовался у Ассоциации перевозчиков Киевской области, действительно ли запланировано повышение стоимости проезда и с чем оно связано.

По словам Алексея Павленко, главы Ассоциации перевозчиков Киевской области, на Броварском направлении действительно пересматривают тарифы, потому что в последний раз это делали в 2022 году.

"Стоимость проезда из Броваров в Киев подорожает на 5 гривен. Людей возили за 30 гривен, а будут возить за 35. Оснований для удорожания стоимости проезда достаточно много: увеличился акциз на горючее на 3 гривны с 1 января, увеличился уровень минимальной зарплаты, подорожали запчасти. Все подорожало, потому и стоимость проезда изменится. Основания для этого есть – как правовые, так и экономические", – рассказывает ТСН.ua Алексей Павленко, председатель Ассоциации перевозчиков Киевской области.

Лучше, чем отсутствие транспортного сообщения

Кстати, это направление в Киев довольно долго держало старый тариф, когда перевозчики из других городов-спутников столицы увеличивали стоимость проезда.

Алексей Павленко добавляет, что Бровары – это последний район Киевщины, который сейчас пересматривает тариф в сторону увеличения. Все остальные уже давно подняли цены на проезд в маршрутках.

"Думаю, что 5 гривен это на фоне гиперинфляции не существенное подорожание. По крайней мере, это не так трагично, как вообще отсутствие транспортного сообщения между столицей и столичным регионом", – добавляет Алексей Павленко.

Будет ли польза от этого повышения, специалисты не берутся комментировать. Ведь подтверждают, что за три года войны пассажиропоток в пригородных маршрутках значительно снизился, чем он был в довоенный период.

Ранее ТСН.ua рассказывал о метро по 37, а трамваи по 26 гривен: вырастет ли стоимость проезда в Киеве и когда.

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